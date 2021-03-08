«Воин ниндзя»
Тренер «Севильи»: «Холанд – нападающий мирового класса»
Лопетеги оценил способности форварда «Боруссии» перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ
Хулен Лопетеги / Фото - UEFA
Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался по поводу ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Испанец также похвалил форварда «шмелей» Эрлинга Холанда. Слова специалиста цитирует официальный сайт UEFA.
Мы приехали сюда с большим желанием и энтузиазмом. Намерены побороться изо всех сил. Понимаем, что впереди матч, от которого очень многого ждут.
При таком напряженном расписании все пролетает очень быстро. Важно как ты справляешься с этими испытаниями. Это сложный, но интересный вызов.
Нам противостоит дортмундская «Боруссия» – великолепная команда с очень хорошими игроками. Среди них Эрлинг Холанд – нападающий мирового класса.
Следить за важной игрой Лиги чемпионов можно будет 9 марта на нашем сайте. Онлайн трансляция матча «Боруссия» – «Севилья». Начало – в 22:00.
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