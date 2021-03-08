Тренер «Севильи»: «Холанд – нападающий мирового класса»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги высказался по поводу ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Испанец также похвалил форварда «шмелей» Эрлинга Холанда. Слова специалиста цитирует официальный сайт UEFA.

При таком напряженном расписании все пролетает очень быстро. Важно как ты справляешься с этими испытаниями. Это сложный, но интересный вызов.

Нам противостоит дортмундская «Боруссия» – великолепная команда с очень хорошими игроками. Среди них Эрлинг Холанд – нападающий мирового класса.