Тренер Швейцарии: «Пока неясно, в какой форме команды, но мы хотим доминировать»

Команде Петковича в стартовом матче на Евро-2020 уже не поможет врач кантона

Владимир Петкович / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович рассказал о своих ожиданиях от стартового матча на Евро-2020 против Уэльса. Встреча состоится сегодня, 12 июня. Слова нападающего передает пресс-служба UEFA.

Следует ли нам быть осторожными или сыграть в открытый футбол? Я считаю, что нужно быть готовым к обоим стилям. Это первый матч, и пока не понятно, в какой форме находятся команды. Это касается как Швейцарии, так и Уэльса. Как мы показали в последнее время: мы хотим доминировать в игре, владеть мячом, диктовать темп. Мы также хотим иметь преимущество в третьей зоне и забивать голы. Чтобы добиться этого, нам нужно быть очень сосредоточенными и правильно защищаться, даже когда мы владеем мячом. Наш подход к игре важен с первых же секунд.

Игру чемпионата Европы можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Уэльс – Швейцария онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 16:00.