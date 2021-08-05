Тренер «Тоттенхэма» рассказал о неявке Кейна на тренировку

Форвард пытается форсировать свой уход из клуба

Харри Кейн / фото - Marca

Главный тренер «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту рассказал Sky Sports о пропуске тренировки главной звездой команды Харри Кейном:

«Я хочу поговорить с Харри скоро. У меня еще не было такой возможности. Мы должны сначала решить проблемы, а потом я буду разговаривать с журналистами. Это не та ситуация, которую мне хотелось бы комментировать. Я считаю, что это должно решаться внутри клуба. Давайте попытаемся избежать публичных обсуждений этой темы. Мы должны сконцентрироваться на том, что действительно важно, и решать эту ситуацию. Мы разберемся. Клуб пытается найти лучшее решение. Предсезонка – это тяжело, всем клубам сложно. То, что многие футболисты играли за сборные, доставило много проблем тренерам».

Ранее сообщалось, что Кейн не прибыл на тренировку «шпор» после отпуска.

Таким способом нападающий создает давление на президента «Тоттенхэма» Дэниела Леви, который отказался соблюдать джентельменское соглашение с игроком и отпускать его в другой клуб.

Напомним, руководители «шпор» недавно определили цену на Кейна, но у них есть условие.