Тренер Уэльса пожаловался на погодные условия перед матчем с Турцией
Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж в преддверии матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Турции отметил тяжелые погодные условия в Баку. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.
Буду стараться выбрать оптимальный состав. Температура воздуха – важный фактор. В такую жару очень сложно играть в высочайшем темпе. У нас пока был только один день на подготовку.
Турция, конечно же, постарается набрать три очка. Нам нужно найти способ добиться победы. Если мы наберем очки в каждом из двух стартовых матчей, то все должно быть хорошо.
И тренеры, и футболисты – достаточно жадные люди в том смысле, что мы всегда хотим прогрессировать. Сегодня обсуждали это на тактическом занятии. Если удастся воплотить задуманное в жизнь, то все должно быть хорошо.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Турция – Уэльс онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.
Комментарии 0