Тренер Уэльса пожаловался на погодные условия перед матчем с Турцией

Роб Пейдж / Фото - UEFA

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж в преддверии матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Турции отметил тяжелые погодные условия в Баку. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Турция, конечно же, постарается набрать три очка. Нам нужно найти способ добиться победы. Если мы наберем очки в каждом из двух стартовых матчей, то все должно быть хорошо.

И тренеры, и футболисты – достаточно жадные люди в том смысле, что мы всегда хотим прогрессировать. Сегодня обсуждали это на тактическом занятии. Если удастся воплотить задуманное в жизнь, то все должно быть хорошо.