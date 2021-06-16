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Тренер Уэльса пожаловался на погодные условия перед матчем с Турцией

Командам придется против 11 игроков соперника и климата
Футбол Евро-2020
15:48
Тренер Уэльса пожаловался на погодные условия перед матчем с Турцией
Роб Пейдж / Фото - UEFA

Главный тренер сборной Уэльса Роб Пейдж в преддверии матча второго тура группового этапа Евро-2020 против Турции отметил тяжелые погодные условия в Баку. Слова специалиста передает пресс-служба UEFA.

Буду стараться выбрать оптимальный состав. Температура воздуха – важный фактор. В такую жару очень сложно играть в высочайшем темпе. У нас пока был только один день на подготовку.

Турция, конечно же, постарается набрать три очка. Нам нужно найти способ добиться победы. Если мы наберем очки в каждом из двух стартовых матчей, то все должно быть хорошо.

И тренеры, и футболисты – достаточно жадные люди в том смысле, что мы всегда хотим прогрессировать. Сегодня обсуждали это на тактическом занятии. Если удастся воплотить задуманное в жизнь, то все должно быть хорошо.

Игру Евро-2020 можно будет посмотреть на нашем сайте. Видеотрансляция матча Турция – Уэльс онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.

Сергей Стаднюк
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Теги

Турция - Уэльс сборная Уэльса (футбол) сборная Турции (футбол)

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