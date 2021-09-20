Тренер «Валенсии» – о поражении от «Реала»: «Мы их превосходили, план был выполнен в совершенстве»

Мадридская команда забила два мяча в концовке

Хосе Бордалас / Фото: Twitter

Главный тренер «Валенсии» Хосе Бордалас прокомментировал поражение от «Реала» (1:2) в матче 5-го тура Примеры. Слова специалиста приводит пресс-служба «летучих мышей».

«Нам грустно, потому что я думаю, что команда приложила невероятные усилия, несмотря на, как вы говорите, проблемы, которые у нас возникли в начале игры с Коррея и Солером. Я думаю, что команда была на очень высоком уровне, сценарий, который мы подготовили, был выполнен в совершенстве, мы превосходили, мы оказывали большое давление, мы заставили «Реал» чувствовать себя некомфортно, мы все контролировали…

Конечно, у такой опытной команды, как «Реал», были моменты, но без опасности. Вторую половину мы вышли вперед, и очень грустно проигрывать, потому что команда отработала 75 идеальных минут. Мы должны были знать, как справиться с этими последними минутами. Мы разрешили и забрать и центр поля, плохо прочитали эти последние минуты, и в конечном итоге нам пришлось за это заплатить. Кроме того, сказалась усталость в финальном отрезке, потому что команда приложила огромные усилия».



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