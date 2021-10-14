Три «динамовца» восстановились перед игрой со «Львовом»

Киевляне подходят к 11-му туру чемпионата в боевом составе

фото - ФК Динамо

16-го сентября «Львов» на своем поле примет киевское «Динамо» в рамках 11-го тура УПЛ.

В составе киевлян пополнение – несколько футболистов вышли из лазарета и вернулись к тренировкам.

В матче со «Львовом» смогут принять участие защитник Виталий Миколенко и хавбек Виталий Буяльский. Игроки ранее пропустили матчи сборной Украины из-за повреждений.

Также в общую группу вернулся Денис Антюх, проведший в этом сезоне лишь один матч.

Игроки национальных команд уже вернулись в расположение «Динамо» и под руководством Мирчи Луческу готовятся к предстоящей игре.

После матча чемпионата киевлян ждет выездная встреча с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Единственный претендент на Золотой мяч в составе «блаугранас» пропустит эту игру.