Экс-форвард «Динамо»: «На данный момент Ахметов сильнее Суркиса как президент»
Три «динамовца» восстановились перед игрой со «Львовом»
Киевляне подходят к 11-му туру чемпионата в боевом составе
фото - ФК Динамо
16-го сентября «Львов» на своем поле примет киевское «Динамо» в рамках 11-го тура УПЛ.
В составе киевлян пополнение – несколько футболистов вышли из лазарета и вернулись к тренировкам.
В матче со «Львовом» смогут принять участие защитник Виталий Миколенко и хавбек Виталий Буяльский. Игроки ранее пропустили матчи сборной Украины из-за повреждений.
Также в общую группу вернулся Денис Антюх, проведший в этом сезоне лишь один матч.
Игроки национальных команд уже вернулись в расположение «Динамо» и под руководством Мирчи Луческу готовятся к предстоящей игре.
После матча чемпионата киевлян ждет выездная встреча с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Единственный претендент на Золотой мяч в составе «блаугранас» пропустит эту игру.
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