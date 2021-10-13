Единственный в «Барселоне» кандидат на Золотой мяч не сыграет с «Динамо»

Хавбек восстанавливается после травмы

Педри / фото - Goal

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри не сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо», сообщает Sport.es.

18-летний хавбек продолжает восстанавливаться после повреждения. В последний раз он выходил на поле еще в августе, в гостевой встрече с «Атлетиком» из Бильбао.

Поединок с киевлянами состоится 20-го октября на «Камп Ноу».

Испанец является единственным среди игроков «Барселоны» кандидатом на Золотой мяч. Весь список претендентов на престижный приз.

В минувшем сезоне Педри был ключевым футболистом каталонской команды и сборной Испании, и провел в общей сложности 73 матча за кампанию 21/22.

Напомним, в матче с «Динамо» может дебютировать звездный новичок «Барселоны».