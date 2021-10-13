Агуэро и Дембеле приступили к тренировкам с «Барселоной»
Единственный в «Барселоне» кандидат на Золотой мяч не сыграет с «Динамо»
Хавбек восстанавливается после травмы
11:24
Педри / фото - Goal
Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри не сможет принять участие в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо», сообщает Sport.es.
18-летний хавбек продолжает восстанавливаться после повреждения. В последний раз он выходил на поле еще в августе, в гостевой встрече с «Атлетиком» из Бильбао.
Поединок с киевлянами состоится 20-го октября на «Камп Ноу».
Испанец является единственным среди игроков «Барселоны» кандидатом на Золотой мяч. Весь список претендентов на престижный приз.
В минувшем сезоне Педри был ключевым футболистом каталонской команды и сборной Испании, и провел в общей сложности 73 матча за кампанию 21/22.
Напомним, в матче с «Динамо» может дебютировать звездный новичок «Барселоны».
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