Рамос: «У ПСЖ не такая большая история»
Три топ-клуба Италии претендуют на Кейлора Наваса
Голкипер вскоре может покинуть ПСЖ
12:20
Кейлор Навас / Фото: Getty Images
Вратарь ПСЖ Кейлор Навас вскоре может сменить клубную прописку, сообщает ESPN.
По информации источника, три топ-клуба Италии хотят видеть в своих рядах костариканского вратаря: это «Ювентус», «Милан» и «Рома».
Контракт Наваса с ПСЖ истекает в 2024-м году. В нынешнем сезоне 35-летний вратарь провел 12 матчей в чемпионате Франции.
Напомним, ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1.
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