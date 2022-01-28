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Три топ-клуба Италии претендуют на Кейлора Наваса

Голкипер вскоре может покинуть ПСЖ
Футбол Серия А (Италия)
12:20
Три топ-клуба Италии претендуют на Кейлора Наваса
Кейлор Навас / Фото: Getty Images

Вратарь ПСЖ Кейлор Навас вскоре может сменить клубную прописку, сообщает ESPN.

По информации источника, три топ-клуба Италии хотят видеть в своих рядах костариканского вратаря: это «Ювентус», «Милан» и «Рома».

Контракт Наваса с ПСЖ истекает в 2024-м году. В нынешнем сезоне 35-летний вратарь провел 12 матчей в чемпионате Франции.

Напомним, ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1.

Петр Приходько
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Теги

Кейлор Навас ПСЖ

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