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«Труа» без Кухаревича проиграли «Монако»

Новичок Лиги 1 продолжает находиться в числе аутсайдеров с одним очком в активе

Футбол Лига 1 (Франция)
16:14
«Труа» без Кухаревича проиграли «Монако»
Фото: Монако

В четвертом туре чемпионата Франции «Труа», за который выступает украинский форвард Николай Кухаревич, дома проиграл «Монако» со счетом 1:2.

Гостям удалось открыть счет уже на 40-й минуте после Действий Диопа, которому ассистировал Бен-Йеддер. Во втором тайме хозяева сравняли счет после автогола Агиляра, для которого это уже второе взятие своих ворот на текущей неделе. В квалификации Лиги чемпионов именно он забил победный для «Шахтера» мяч.

Однако, через семь минут Диоп после передачи Фофана снова вывел «Монако» вперед. «Труа» пытались отыграться, но гости до конца матча выставили в своей штрафной подобие непробиваемого «автобуса».

Отметим, что Кухаревич просидел весь матч на скамейке запасных.

Чемпионат Франции. 4-й тур.

«Труа» – «Монако» 1:2 (0:1, 1:1)

Голы: Агиляр, 51 (авт.) – Диоп, 40, 58

«Труа»: Галлон, Жиродон, Эль-Хаджам (Азамум, 71), Сальмье, Бьянконе (Лумека, 78), Тардье, Куаме, Шамбос (Каборе, 55), Рипар, Тузгар, Балде (Домингес, 78).

«Монако»: Нюбель, Агиляр, Марипан (Дисаси, 66), Бадиашиле (Матсима, 76), Кайо Энрике, Желсон Мартинш (Матазо, 87), Тчуамени, Жан Лукас (Изидор, 65), Диоп (Якобс, 87), Фофана, Бен-Йеддер.

Предупреждения: Марипан (28), Тчуамени (48), Эль-Хаджам (68).

Карен Агабекян
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