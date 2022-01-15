Трубин: «Закончили год на первом месте, виден прогресс у всей команды»
Трубин: «Моя личная цель на 2022-й – попасть в сборную Украины»
Вратарь «горняков» также хотел бы выиграть УПЛ и Кубок
15 января 11:30
Анатолий Трубин / Фото: ФК Шахтер
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин назвал цели на 2022-й год. Игрока цитирует пресс-служба «горняков».
– Понятное дело, что нужно набрать форму, потому что одно дело – тренироваться одному, а другое – с командой.
– Какие цели ставишь для себя лично?
– Выиграть чемпионство и Кубок, попасть в национальную команду.
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» опережает «Динамо» на 2 очка.
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