Трубин признан лучшим голкипером сезона
Трубин: «Стало страшно, когда повели 3:0 с «Реалом»
Голкипер «Шахтера» противостояние с грандом в Лиге чемпионов
15:50
Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер
Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин вспомнил в эфире YouTube-канала «vZbirna» свой первый матч в Лиге чемпионов против «Реала» (3:2). В нынешнем сезоне жребий снова свел «горняков» со «сливочными».
Честно, когда было 3:0 в матче против «Реала», было страшно. Я уже хотел, чтобы побыстрее этот матч закончился.
Еще очень хотелось в дебютном матче не пропустить, но когда я второй тайм плохо играл, все мысли были, чтобы встреча поскорее закончилась, и хорошо, что он и вправду закончился так.
Топ-3 вратаря? Облак, Навас и Куртуа. Без Пятова? Мы же говорим про Европу, а не про Украину.
Ранее Трубин был признан лучшим голкипером сезона.
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