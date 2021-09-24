Трубин: «Стало страшно, когда повели 3:0 с «Реалом»

Анатолий Трубин / Фото - ФК Шахтер

Голкипер «Шахтера» Анатолий Трубин вспомнил в эфире YouTube-канала «vZbirna» свой первый матч в Лиге чемпионов против «Реала» (3:2). В нынешнем сезоне жребий снова свел «горняков» со «сливочными».

Еще очень хотелось в дебютном матче не пропустить, но когда я второй тайм плохо играл, все мысли были, чтобы встреча поскорее закончилась, и хорошо, что он и вправду закончился так.

Топ-3 вратаря? Облак, Навас и Куртуа. Без Пятова? Мы же говорим про Европу, а не про Украину.