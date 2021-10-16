Трубин: «Тренерская работа и установка на матч с «Зарей» сработала»

УХЛ. «Донбасс» – «Днепр». Видео трансляция
19 октября 18:30
Вратарь «Шахтера» Анатолий Трубин прокомментировал свое возвращение после травмы и победу над «Зарей» (6:1).
«Сам уже заждался момента сыграть. Очень счастлив, рад, что наконец-то могу радовать себя и болельщиков игрой в футбол. Не считаю, что было легко. «Заря» – хорошая команда. Мы имели чуть меньше времени, кто был в сборной, но команда готовилась. Это все результат упорных тренировок. Во-первых, желание. Каждый игрок хотел победить. Было единое целое – что самое важное.
Конечно, тренерская работа, установка на матч сработала. Конечно, каждая победа придает уверенности команде. Думаю, каждый теперь получит позитивный, победный импульс. С ним будем готовиться к матчу с «Реалом».
Трубин сыграл впервые за два месяца.
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