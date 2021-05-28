Центральный защитник «Ворсклы» продолжит карьеру в Турции

Сразу три клуба интересуются Алиуном Ндиайе

Алиуна Ндиайе / фото - FootBoom

Чемпион Турции «Бешикташ» в ближайшее трансферное окно намерен подписать центрального защитника «Ворсклы» Алиуна Ндиайе.

В конце июня игрок получит статус свободного агента и не намерен продлевать контракт с украинским клубом. Ожидается, что конкуренцию «Бешикташу» в вопросе подписания Ндиайе составят «Трабзонспор» и «Хатайспор».

В прошедшем сезоне Ндиайе провел 21 матч за «Ворсклу», не отметившись никакими результативными действиями.



Напомним, форвард «Ворсклы» Владислав Кулач стал лучшим бомбардиром УПЛ.