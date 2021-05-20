Центрбек «Ман Сити» – первый защитник за последний 30 лет, получивший награду лучшему игроку года в Англии

Диаш стал третьим игроком в истории чемпионата Англии, который получил признание в дебютном сезоне

Рубен Диаш / Фото: twitter.com/ManCity

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим футболистом года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов. Отметим, что «Ман Сити» досрочно завоевали чемпионство АПЛ.



Thank you to the FWA who voted for me for this award! It’s a huge honour to be recognised in just my first season. But I could not have done it without the team who have been incredible this season. Now let’s focus on these last two games pic.twitter.com/8TvXcKz4Ng — Rúben Dias (@rubendias) May 20, 2021

Центрбек «горожан» и сборной Португалии обошел в голосовании партнера по команде Кевин Де Брюйне и форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

Последним защитником, удостоенным награды, был Стив Никол из «Ливерпуля» в 1989 году. Отметим, что португалец стал третьим в истории игроком (Юрген Клинсманн в 1995 и Джанфранко Дзола в 1997), который получил приз в дебютном сезоне в Англии.

Напомним, что Стивен Джеррард и Деннис Бергкамп были внесены в зал славы АПЛ.