Центрбек «Ман Сити» – первый защитник за последний 30 лет, получивший награду лучшему игроку года в Англии

Рубен Диаш / Фото: twitter.com/ManCity

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш признан лучшим футболистом года в Англии по версии Ассоциации футбольных журналистов. Отметим, что «Ман Сити» досрочно завоевали чемпионство АПЛ.



Thank you to the FWA who voted for me for this award! It’s a huge honour to be recognised in just my first season. But I could not have done it without the team who have been incredible this season. Now let’s focus on these last two games pic.twitter.com/8TvXcKz4Ng