Цитаишвили рассказал, почему выбрал Грузию, а не Украину

Георгий Цитаишвили / Фото: Динамомания

Вингер «Динамо» Георгий Цитаишвили, который выступает в аренде в «Черноморце», рассказал, почему выбрал Грузию, а не Украину.

– Не в этом дело. Хотел перейти, если не подводит память, еще до ЧМ. Но из уважения к Игорю и Григорю Суркисам я этого не сделал.

Я с ними обсуждал этот вопрос, потому что был бы легионером в «Динамо», если бы поменял гражданство. Они мне сказали, что неважно, буду я легионером или нет, я еще молодой, нужно было дать время себе, чтобы я осознанно это решил.

Они меня этим образом чуть остановили и дали возможность подумать, чтобы я был уверен в своем решении. Прошло время, я выиграл ЧМ, получил травму. Когда я травмировался, через неделю должен был ехать играть за сборную первый матч, то есть я должен был раньше принимать гражданство.

Сломался, восстановился – и только тогда получил. Причина – родина. Я чувствую, кто я, горжусь своей родиной, знаю, что я в первую очередь грузин. Знаю, что мой второй дом Украина. До сих пор держу руку на сердце, когда играет гимн Украины.

Это не значит, что я предал какую-то страну. Я никого не предавал. Я изначально грузин. Принял гражданство Украины, чтобы играть за «Динамо». Потому что в ДЮФЛ нельзя играть легионерам.

У меня были по бабушкиной линии родственники. У меня спросили, есть ли родственники, я сказал: «Да», они попросили поменять гражданство. Я из-за этого решил поменять. Но я изначально был грузином, когда приехал. Но решил поменять из-за выступлений за «Динамо», не думал о сборной или еще о чем-то.

Мой дедушка хотел, чтобы я играл за сборную Грузии. Когда его не стало, я принял окончательное решение, что посвящу это ему.