Цитаишвили: «Я мало играл в «Динамо», потому что на моей позиции есть футболист, которому я мячи подавал в ЛЧ»

Георгий Цитаишвили / Фото: Динамомания

Вингер «Черноморца» Георгий Цитаишвили, который принадлежит «Динамо», высказался о своем игровом времени в киевском клубе.

Я смотрел за ним, он мне подсказывал. Я с ним в хороших отношениях. Не было такого, что он мой конкурент, а я хожу обиженный: «Почему не играю?» Многие хотят играть в Европе. Стоимость Цыганкова там 20-25 млн».