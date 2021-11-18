Луческу инициировал разрешение арендованных игроков «Черноморца» сыграть с «Динамо»
Цитаишвили: «Я мало играл в «Динамо», потому что на моей позиции есть футболист, которому я мячи подавал в ЛЧ»
Вингер «Черноморца» высказался о Цыганкове
Георгий Цитаишвили / Фото: Динамомания
Вингер «Черноморца» Георгий Цитаишвили, который принадлежит «Динамо», высказался о своем игровом времени в киевском клубе.
«Думаю, это факт, что я мало играл, потому что есть такой игрок в команде. Это хорошо, что есть такой футболист. Мне было 17 лет, когда я пришел в первую команду. Я ему мячи подавал в ЛЧ.
Я смотрел за ним, он мне подсказывал. Я с ним в хороших отношениях. Не было такого, что он мой конкурент, а я хожу обиженный: «Почему не играю?» Многие хотят играть в Европе. Стоимость Цыганкова там 20-25 млн».
Ранее Цитаишвили назвал топ-3 футболиста УПЛ.
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