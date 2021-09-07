Защитник «Милана» может стать игроком «Лацио» или «Ювентуса»
ЦСКА не захотел платить за аренду игрока «Милана»
Испанец останется в Италии
17:27
Фото: AFP
ЦСКА не подпишет полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.
Стороны не пришли к соглашению по аренде футболиста. «Милан» хотел, чтобы россияне заплатили 1 миллион евро за аренду. Российский клуб отказался.
При этом, ЦСКА еще должен был выплачивать всю зарплату игрока. Стороны прекратили переговоры.
«Милан» не рассчитывает на футболиста в этом сезоне. Он не попал в заявку команды на Лигу чемпионов.
Для Кастильехо также остается вариант с переходом в турецкий клуб.
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