ЦСКА не захотел платить за аренду игрока «Милана»

Испанец останется в Италии

Фото: AFP

ЦСКА не подпишет полузащитника «Милана» Самуэля Кастильехо.

Стороны не пришли к соглашению по аренде футболиста. «Милан» хотел, чтобы россияне заплатили 1 миллион евро за аренду. Российский клуб отказался.

При этом, ЦСКА еще должен был выплачивать всю зарплату игрока. Стороны прекратили переговоры.

«Милан» не рассчитывает на футболиста в этом сезоне. Он не попал в заявку команды на Лигу чемпионов.

Для Кастильехо также остается вариант с переходом в турецкий клуб.