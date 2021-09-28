Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Цыганков: «Динамо» способно конкурировать с такими командами как «Бавария»

Хавбек киевского клуба – о настрое перед матчем с мюнхенцами
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 сентября 20:45
Цыганков: «Динамо» способно конкурировать с такими командами как «Бавария»
Виктор Цыганков / фото - FootBoom

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков побывал на пресс-конференции посвященной матчу второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварией».

Хавбек рассказал о настрое команды на матч, а также прокомментировал лестные высказывания главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна в свой адрес.

В первую очередь, я всегда стараюсь делать свою работу и выполнить установку тренера. То, что эту работу замечает и выделяет тренер другой команды – это приятно. Но повторюсь, я работаю на результат команды, а не на личное признание.

Как настроение перед матчем с «Баварией»?

Хочется играть в Лиге чемпионов, играть против лучших. Не зря говорят, когда играешь с лучшими, то сам становишься лучше. Я уверен, завтра выйдем с хорошим настроем и все сделаем как надо.

Мы прекрасно понимаем, с кем нам предстоит играть, но мы можем успешно конкурировать с коллективами такого уровня. Но это не отменяет того, что матч будет очень сложным.

Следите за матчем «Бавария» – «Динамо» в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 29-го сентября, в 22:00.

Также известен состав арбитров на этот матч.

 

Михаил Рыбак
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Бавария Виктор Цыганков

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Сегодня победитель Бундеслиги проэкзаменует чемпиона Украины в ЛЧ
Сегодня победитель Бундеслиги проэкзаменует чемпиона Украины в ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
10:14
Нагельсманн назвал футболиста «Баварии», который точно сыграет с «Динамо»
Нагельсманн назвал футболиста «Баварии», который точно сыграет с «Динамо»
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 сентября 21:04
Луческу: «Бавария – самая сильная команда в Лиге чемпионов, но мы будем играть»
Луческу: «Бавария – самая сильная команда в Лиге чемпионов, но мы будем играть»
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 сентября 21:03
3
Игрок «Динамо» получил вызов сборную после возвращения из лазарета
Игрок «Динамо» получил вызов сборную после возвращения из лазарета
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 20:00
Форвард «Баварии»: «Хотим сыграть c «Динамо» на ноль и забить много голов»
Форвард «Баварии»: «Хотим сыграть c «Динамо» на ноль и забить много голов»
Футбол Лига чемпионов UEFA
28 сентября 19:50
Суркис: «Первое место в чемпионате Украины обесценено»
Суркис: «Первое место в чемпионате Украины обесценено»
Футбол Украинская Премьер-лига
28 сентября 17:11

Новости: Футбол

Почеттино – о 2:0 с «Сити»: «ПСЖ строится шаг за шагом»
Почеттино – о 2:0 с «Сити»: «ПСЖ строится шаг за шагом»
Лига чемпионов UEFA
11:21
Анчелотти: «Поражение от «Шерифа» – урок «Реалу» на будущее»
Анчелотти: «Поражение от «Шерифа» – урок «Реалу» на будущее»
Лига чемпионов UEFA
10:59
Марлон: «Не могу назвать ничью с «Интером» хорошим результатом»
Марлон: «Не могу назвать ничью с «Интером» хорошим результатом»
Лига чемпионов UEFA
10:35
Сегодня победитель Бундеслиги проэкзаменует чемпиона Украины в ЛЧ
Сегодня победитель Бундеслиги проэкзаменует чемпиона Украины в ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
10:14
Вернидуб: «Не сотворили ничего экстраординарного. Не думаем о выходе в плей-офф»
Вернидуб: «Не сотворили ничего экстраординарного. Не думаем о выходе в плей-офф»
Лига чемпионов UEFA
09:48
Врач «Руха»: «Сезон для Траоре окончен»
Врач «Руха»: «Сезон для Траоре окончен»
Лига чемпионов UEFA
09:25
Месси: «Лишь во второй раз сыграл на этом стадионе. Рад, что забил»
Месси: «Лишь во второй раз сыграл на этом стадионе. Рад, что забил»
Лига чемпионов UEFA
09:01
«Бавария» - «Динамо» Киев: прогноз на матчи Лиги чемпионов
«Бавария» - «Динамо» Киев: прогноз на матчи Лиги чемпионов
Прогнозы
09:00
«Боруссия» переиграла «Спортинг» и догнала «Аякс» в борьбе за лидерство в группе ЛЧ
«Боруссия» переиграла «Спортинг» и догнала «Аякс» в борьбе за лидерство в группе ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
08:39
Все новости

Популярные новости

Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Мало кто заметил, но Джошуа спасли от нокаута в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 02:59
32
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Экс-чемпион UFC призвал наказать судью, отдавшего Джошуа наибольшее количество раундов в бою с Усиком
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 16:45
30
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Рой Джонс требует запретить Усику боксировать с Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
27 сентября 17:49
7
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Послесловие
Усик – да. Но вчера в Лондоне был жуткий нокаут: боксер бился на полу в конвульсия, покинул ринг на носилках
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 13:30
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Усик: «Мне запретили нокаутировать Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
26 сентября 09:55
5
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Усик – о спаррингах перед боем с Джошуа: «Я провел 15 раундов по 4 минуты, и перерыв был 30 секунд»
Бокс Профессиональный бокс
24 сентября 09:35
1
Все новости

Анонсы

﻿Лига чемпионов. «Аталанта» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
WEB
﻿Лига чемпионов. «Аталанта» – «Янг Бойз». Онлайн трансляция
19:45
Лига чемпионов. «Бавария» — «Динамо». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бавария» — «Динамо». Онлайн трансляция
22:00
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Лига чемпионов. «Бенфика» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:00
УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Рулав Одд». Видео трансляция
30 сентября 18:30
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Краматорск». Видео трансляция
30 сентября 19:30
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
1 октября 10:10
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Ураган» – ДЕ ТРЕЙДИНГ. Видео трансляция
1 октября 16:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Сокол». Видео трансляция
1 октября 18:30
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Прометей» – «Химик». Видео трансляция
1 октября 18:30
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Белый Барс». Видео трансляция
1 октября 19:00
В поисках сокровищ: змеиный остров
TV
В поисках сокровищ: змеиный остров
1 октября 20:30
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
2 октября 10:45
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
WEB
TV
Экстра-лига. «Продэксим» – «Сумы». Видео трансляция
2 октября 14:00
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
﻿Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Барселона». Онлайн трансляция
2 октября 22:00
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
WEB
Крис Юбэнк-младший – Анатолий Муратов. Онлайн трансляция
2 октября 23:30
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Днепр» – «Юракадемия». Видео трансляция
3 октября 11:00
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Харьковские Соколы» – «Запорожье». Видео трансляция
3 октября 13:00
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
WEB
TV
Суперлига. «Кривбасс» – «Киев-Баскет». Видео трансляция
3 октября 15:00
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Шахтер». Онлайн трансляция
3 октября 19:30
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
3 октября 20:30
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Аталанта» – «Милан». Онлайн трансляция
3 октября 21:45