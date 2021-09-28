Цыганков: «Динамо» способно конкурировать с такими командами как «Бавария»

Виктор Цыганков / фото - FootBoom

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков побывал на пресс-конференции посвященной матчу второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварией».

Хавбек рассказал о настрое команды на матч, а также прокомментировал лестные высказывания главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна в свой адрес.

Как настроение перед матчем с «Баварией»?

Хочется играть в Лиге чемпионов, играть против лучших. Не зря говорят, когда играешь с лучшими, то сам становишься лучше. Я уверен, завтра выйдем с хорошим настроем и все сделаем как надо.

Мы прекрасно понимаем, с кем нам предстоит играть, но мы можем успешно конкурировать с коллективами такого уровня. Но это не отменяет того, что матч будет очень сложным.