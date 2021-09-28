Цыганков: «Динамо» способно конкурировать с такими командами как «Бавария»
Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков побывал на пресс-конференции посвященной матчу второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Баварией».
Хавбек рассказал о настрое команды на матч, а также прокомментировал лестные высказывания главного тренера мюнхенцев Юлиана Нагельсманна в свой адрес.
В первую очередь, я всегда стараюсь делать свою работу и выполнить установку тренера. То, что эту работу замечает и выделяет тренер другой команды – это приятно. Но повторюсь, я работаю на результат команды, а не на личное признание.
Как настроение перед матчем с «Баварией»?
Хочется играть в Лиге чемпионов, играть против лучших. Не зря говорят, когда играешь с лучшими, то сам становишься лучше. Я уверен, завтра выйдем с хорошим настроем и все сделаем как надо.
Мы прекрасно понимаем, с кем нам предстоит играть, но мы можем успешно конкурировать с коллективами такого уровня. Но это не отменяет того, что матч будет очень сложным.
Следите за матчем «Бавария» – «Динамо» в онлайн трансляции на нашем сайте. Начало – 29-го сентября, в 22:00.
Также известен состав арбитров на этот матч.
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