Цыганков: «Мы едем на Евро не для того, чтобы просто поучаствовать»

Команда едет на турнир только за победой

Виктор Цыганков / фото - 24 канал

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков рассказал официальному сайту UEFA о целях команды на Евро-2020, личном развитии и самых памятных моментах чемпионатов Европы.

Об ожиданиях от Евро-2020

«Конечно же, самые высокие. Когда в детстве смотришь такие турниры, то лишь мечтаешь в них поучаствовать как футболист. Ну и выиграть тоже. Я понимаю, что сборная Украины в любом случае не является фаворитом, но мы едем на Евро не для того, чтобы просто поучаствовать. Естественно, наша максимальная цель - выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим».

О личных целях и развитии

«Безусловно, Евро - это уровень, к которому нужно стремиться: играть против лучших команд, лучших футболистов и тренеров. Думаю, благодаря таким турнирам каждый футболист будет только расти. Для меня важнее общекомандные цели, все же футбол - это коллективный вид спорта. Но когда команда добивается результата, то каждый ее футболист тоже растет».

О пользе международного опыта

«Безусловно, опыт выступлений в Лиге чемпионов, Лиге Европы, квалификационных матчах сборной поможет на Евро-2020. В принципе, я не такой уж и молодой игрок - 23 года. В таком возрасте люди и чемпионаты мира выигрывают, и Лигу чемпионов. Несомненно, те матчи, в которых я принимал участие, помогут мне быть более спокойным и уверенным. Удачный сезон в клубе тоже обязательно поможет. Когда ты выигрываешь, то чувствуешь себя увереннее, получается больше. То есть настроение совершенно другое! С такими результатами приезжать в сборную очень приятно - они будут только помогать».

О лучших качествах сборной

«Слаженный коллектив и понимание, что нужно делать на футбольном поле. Каждый футболист знает, что от него требуется. В теории тренеры объясняют каждому игроку, что ему нужно делать на своей позиции. Сейчас у нас более слаженный футбол, мы действуем как единый механизм».

О работе с Шевченко и его штабом

«Статус Андрея Шевченко только вдохновляет. Когда такой человек у руля сборной, ты чувствуешь себя увереннее. Андрей Николаевич и его тренерский штаб детально разбирают каждого соперника. На тренировках они делают коррекцию в таких моментах, на которые мы бы даже не обратили внимание. Это люди с большим опытом и глубоким пониманием футбола. Они пытаются помочь каждому футболисту отдельно и команде в целом, чтобы мы чувствовали себя увереннее на поле и это помогло нам добиться результата. Работать с интернациональным штабом легко - каждый добавляет что-то новое, свою культуру, свое видение футбола, жизненный опыт. Думаю, это только способствует успеху».

О самом ярком воспоминании о Евро

«Безусловно, это Евро-2012 и первый матч сборной Украины со Швецией, когда Шевченко забил два гола. Думаю, для любого украинского болельщика это самый памятный момент, связанный с Евро. Тем более что остальные матчи были не слишком удачными. Но надеюсь, что мы переломим эту тенденцию».

После контрольного матча с Бахрейном Цыганков получил повреждение и пропустил два контрольных поединка Кипром и Северной Ирландией. Неизвестно, тревожит ли его еще икроножная мышца, но есть вероятность, что он сможет помочь команде в матче с Нидерландами, который состоится 13 июня.

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