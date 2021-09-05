Саленко: «Таких как Малиновский лучше использовать в старте, но у Петракова видите ли свое мнение»
Цыганков обратился к болельщикам после матча с Францией
Украина в Киеве сыграла вничью
5 сентября 15:46
Виктор Цыганков / фото - Getty Images
23-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков отметил поддержку болельшиков стадиона «Олимпийский» во время матча отбора на ЧМ-2022 против Франции.
Футболист опубликовал новый пост в своем Instagram.
«Благодарим за поддержку, Украина».
Цыганков вышел на поле в стартовом составе украинской команды и был заменен на Малиновского на 81-й минуте встречи. Матч завершился ос счетом 1:1.
Накануне товарищеского матча с Чехией в сборную довызвали 2 игроков «Зари».
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