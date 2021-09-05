Два игрока «Зари» довызываны в сборную Украины

Пятов, Степаненко и Малиновский покинули команду

Фото: ФК Заря

В составе сборной Украины произошли изменения перед контрольным матчем с Чехией.

Расположение сборной Украины покинули вратарь Андрей Пятов, защитники Николай Матвиенко и Илья Забарный, а также полузащитники Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков и Руслан Малиновский.

При этом в команду довызываны защитник Ефим Конопля из «Шахтера» и два хавбека «Зари» – Владислав Кочергин и Сергей Булеца.

Вратари: Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Денис Бойко (Динамо).



Защитники: Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Ефим Конопля (все — «Шахтер»), Александр Караваев, Виталий Миколенко, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — «Динамо»), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Тарас Качараба («Славия», Чехия).

Полузащитники: Николай Шапаренко («Динамо»), Сергей Булеца, Владислав Кочергин (оба — «Заря»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Евгений Макаренко («Фехервар», Венгрия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика», Португалия), Даниил Сикан («Шахтер»).

Матч Чехия – Украина состоится 8 сентября.