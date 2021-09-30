Цыганков провел 200-й матч за «Динамо»

50 из них – в еврокубках

Фото: ФК Динамо

«Динамо» проиграло «Баварии» (0:5) в матче Лиги чемпионов.

Для полузащитника киевлян Виктора Цыганкова этот матч стал юбилейным за клуб. Он отыграл 200-й матч за команду, сообщает сайт клуба.

50 из этих матчей Виктор провел в еврокубках. Еще 134 игры Цыганков провел в УПЛ, 13 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке.

При этом он стал 24-м игроком в истории «Динамо», который провел 200 и более матчей за клуб.

По этому показателю лидирует Александр Шовковский, отыгравший 636 матчей за «Динамо».