Цыганков: «Динамо» способно конкурировать с такими командами как «Бавария»
Цыганков провел 200-й матч за «Динамо»
50 из них – в еврокубках
30 сентября 13:10
Фото: ФК Динамо
«Динамо» проиграло «Баварии» (0:5) в матче Лиги чемпионов.
Для полузащитника киевлян Виктора Цыганкова этот матч стал юбилейным за клуб. Он отыграл 200-й матч за команду, сообщает сайт клуба.
50 из этих матчей Виктор провел в еврокубках. Еще 134 игры Цыганков провел в УПЛ, 13 – в Кубке Украины и 3 – в Суперкубке.
При этом он стал 24-м игроком в истории «Динамо», который провел 200 и более матчей за клуб.
По этому показателю лидирует Александр Шовковский, отыгравший 636 матчей за «Динамо».
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