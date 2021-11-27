Цыганков забил 70 голов за «Динамо» в УПЛ

Полузащитник отличился в игре с «Минаем»

Фото: ФК Динамо

«Динамо» обыграло «Минай» в выездном матче 16-го тура УПЛ.

Один из голов забил Виктор Цыганков. Он открыл счет, реализовав пенальти.

Таким образом, он провел свой 10-й гол в сезоне и 70-й за «Динамо» в УПЛ. Свой первый мяч за киевлян он забил в сентябре 2016-го года.

Лучшим по результативности сезоном для хавбека стал 2018/19, где он забил 18 мячей в УПЛ.

Вместе с Артемом Довбиком из «Днепра» он лидирует в гонке бомбардиров УПЛ в этом сезоне. У обоих по 10 мячей.