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Цыганык: «После ухода Луческу «Шахтер» потратил 92,6 миллиона евро на трансферы. На кого пошли эти деньги?»

Эксперт – о поражении «горняков» от «Шерифа»
Футбол Украинская Премьер-лига
21:30
Цыганык: «После ухода Луческу «Шахтер» потратил 92,6 миллиона евро на трансферы. На кого пошли эти деньги?»
Фото: Footballhub

Известный эксперт Игорь Цыганык в своей передаче «Цыганык Live» высказался о трансферной политике «Шахтера» и о результатах команды.

«В прошлой программе я сказал, что у «Шерифа» практически нет шансов, что «Шахтер» загонит эту команду. Я хочу извиниться. В самом деле.

Мне стыдно за украинскую команду, которая так сыграла выездной поединок Лиги чемпионов. И огромный респект Юрию Вернидубу!

У «Шахтера» по сути и не было шансов, чтобы забить мячи. Не проблема в потому, что проиграли, ведь можно проиграть по-разному. Ну, так проиграть... то же по игре: по качеству игры, по организованности команды.

Меня много раз хейтили, потому что я много говорил о Шахтере. Я начал говорить еще год назад! После матча «Интер» – «Шахтер». Тогда я сказал, что у донецкой команды есть проблемы, но мне ответили: «Да ну? Какие проблемы? Полуфинал Лиги Европы!». Но в этом матче было впервые заметно проблемы. Команда не отбирала мяч. Она не умеет отбирать мяч. Там некому отбирать мяч. Там еще есть Степаненко, который, когда играет как против «Интера» в матчах Лиги чемпионов, когда сыграл третьим центральным защитником, то более или менее сошлось хотя и там могли проиграть.

После ухода Луческу с «Шахтера» команда потратила 92,6 миллиона евро на трансферы.

На что пошли эти деньги? Кого после матча с «Шерифом» можно продать? Зачем потратили столько денег? Чтобы команда боролась за третье место в группе Лиги чемпионов? И еще не факт, что она его займет. Команда на фарт пролезла в Лигу чемпионов. Будем откровенны - на фарт. 92 миллиона на новых футболистов, а лучшим игроком с «Шерифом» был Марлос, который сегодня уже прощается! Все сейчас готовы повесить всех собак на Де Дзерби, но он не виноват. Лучшим селекционером «Шахтера» за последние годы оказался президент клуба – Ринат Ахметов. Потому что он не продавал Тайсона за те деньги, которые ему предлагали. И этот Тайсон делал разницу, потому что сейчас его нет и нет результата.

А так ... Почти 100 миллионов потратили, и кто-то должен понести ответственность. Я бы вызвал главного селекционера Боту. Спросил бы у него, на что потратили столько денег? Дальше будет хуже. Я думал, что с «Монако» пролезли и дальше просто уйдет. Я помню такие случаи в истории «Динамо» тот самый случай со «Спартой», когда пролезли. Я был уверен, что «Шахтер» наберется чести и уважения к себе. Но Вернидуб очень легко переиграл «Шахтер», закрыв зоны и сыграв на контратаках».

Вернидуб рассказал о премиях после матча с «Шахтером».

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Донецк Шериф Игорь Цыганык

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