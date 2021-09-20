Вернидуб: «В «Заре» я зарабатывал больше, чем сейчас в «Шерифе»

Тренер рассказал о премии за игру с «Шахтером»

Фото: ФК Шериф

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб рассказал Moldfootball.com, что в Украине зарабатывал больше, чем в нынешней команде.

Какие премии получат игроки за Лигу Чемпионов? И правда ли, что за победу над «Шахтером» команде дадут миллион евро?

«Вы меня сейчас убили этими словами. Тот, кто говорил, наверное, знает об этом – я про такие суммы слышу в первый раз. Мне аж страшно становится. На всякий случай вам скажу, что в «Заре» я зарабатывал больше, чем зарабатываю в Тирасполе – это я говорю для завистников. Я пошел на понижение, чтобы работать и попробовать играть в Лиге чемпионов. Это то, что я могу точно сказать».

Также Вернидуб высказался о возможном памятнике в свою честь.

Накануне, клуб подписал ганского форварда.