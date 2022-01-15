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Тухель: «Манчестер Сити» – лучшая команда Англии прямо сейчас»
Наставник «Челси» – о грядущем матче с «горожанами»
15 января 07:44
Томас Тухель / Фото: Getty Images
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о грядущем матче с «Манчестер Сити» в 22-м туре АПЛ. Специалиста цитирует ВВС.
«В этом сезоне у нас было несколько ничьих, которых мы могли бы избежать, имея полную обойму игроков. Не стоит забывать про то, что, чтобы конкурировать с «Манчестер Сити», нужно быть на высоте и на самом высоком уровне на протяжении всего турнира.
Они являются эталоном, это лучшая команда в Англии прямо сейчас. Это то, что мы должны признать».
Матч «Манчестер Сити» – «Челси» начнется в 14:30.