Тухель объяснил, как ему в команде может пригодиться Сауль

Сауль Ньигес / фото - FC Chelsea

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал для клубного сайта трансфер полузащитника Сауля Ньигеса в лондонскую команду:

Это произошло не из-за недостатка класса или характера, я самый счастливый тренер, поскольку в моем распоряжении есть эти трое парней, но с этой точки зрения все было немного непредсказуемо. В декабре у нас будет клубный чемпионат мира, впереди много матчей, и никто не знает, что произойдет.

В большинстве случаев всегда играют двое из трех. Как только игрок получает травму или дисквалификацию, появляется опасность перегрузить футболистов.

Поэтому мы искали игрока, но не отчаянно, а в плане альтернативы, и Сауль много лет был на радаре «Челси». Я много лет знаю этого игрока, я пытался приобрести его, когда работал в других клубах, но это было невозможно. Поэтому, когда ситуация подходила к концу и появилась возможность взять футболиста в аренду, мы были рады этому.

Думаю, это именно тот тип игрока, который нам нужен, чтобы иногда давать Жоржиньо и Нголо передышку, в которой они нуждаются. Это очень стратегический игрок, у него хорошие навыки паса, он очень работоспособен, и он пришел из непростого клуба.

Я думаю, что он отлично подходит команде, и поэтому я абсолютно счастлив. У нас не самая большая команда с точки зрения количества игроков, но у нас сильная команда с точки зрения класса и характера, и я очень рад, что теперь Сауль является ее важной частью».