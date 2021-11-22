Тухель рассказал, сможет ли Лукаку принять участие в матче с «Ювентусом»

Томас Тухель / Фото: Getty Images

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о кадровой ситуации в команде в преддверии матча с «Ювентусом» в 5-м туре Лиги чемпионов. Слова специалиста приводит BBC.

Жоржиньо в полном порядке. Хавертца нам пришлось заменить в прошлом матче из-за проблем с задней поверхностью бедра, он почувствовал некоторое напряжение. Есть сомнения по его статусу, надо будет убедиться, что он может работать без проблем. Вернер в порядке, вчера тренировался с нами. Ковачич не сыграет.

– Насколько для вас важно выиграть группу?

– Мы делаем то, что должны. Мы стараемся выигрывать футбольные матчи. Ладно, если под конец матча счет будет равным, мы, наверное, не позволим Менди прибежать в штрафную при угловом, не будем рисковать возможностью выйти в плей-офф. Но до этого момента мы постараемся добиться победы всеми возможными способами.