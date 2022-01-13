«Челси» во второй раз обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги
Тухель: «Выход в финал Кубка лиги - прекрасное достижение»
«Челси» прошел в двух матчах «Тоттенхэм»
10:40
Фото: Sky Sports
Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал BBC выход команды в финал Кубка лиги после победы над «Тоттенхэмом».
«Прекрасное достижение — незачем стесняться об этом говорить. Важно не стать самоуверенными, потому что это быстро наказывается. Мы наслаждаемся возможностью представлять такой клуб как «Челси», у которого такие большие амбиции.
Важно всегда работать над собой, совершенствоваться — это длительный и трудоемкий процесс. У нас в команде собраны лучшие футболисты мира и мы делаем все, чтобы достичь успеха».
Первый матч завершился победой синих 2:0.
В другом полуфинале сыграют «Арсенал» и «Ливерпуль»
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