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Тема дняЛучшие гандбольные сборные Старого Света. 13 января в Венгрии и Словакии стартует Евро-2022. Трансляции на XSPORT и XSPORT+

«Челси» во второй раз обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги

Гол Рюдигера стал единственным
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:45
«Челси» во второй раз обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги
Фото: twitter.com/ChelseaFC

«Челси» в ответном полуфинале Кубка лиги обыграл на выезде «Тоттенхэм».

Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 2:0. Ответная игра проходила на стадионе «шпор», но и тут «синие» праздновали победу.

Единственный мяч на счету Рюдигера в первом тайме.

«Челси» сыграет в финале и ждет победителя пары «Ливерпуль» – «Арсенал».

Кубок лиги. Полуфинал:

«Тоттенхэм» – «Челси» 0:1. Первый матч: 0:2

Гол: Рюдигер, 18

«Тоттенхэм»: Голлини, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти (Сессеньон, 65), Хейбьерг, Уинкс (Скипп, 81), Ло Чельсо (Хиль, 71), Лукас Моура, Кейн.

«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Тиаго Силва, 66), Сарр, Ковачич (Канте, 77), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 82), Маунт (Зиеш, 66), Лукаку, Вернер (Алонсо, 66), Хадсон-Одои.

Андрей Усмонов
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