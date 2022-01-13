«Челси» во второй раз обыграл «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги
«Челси» в ответном полуфинале Кубка лиги обыграл на выезде «Тоттенхэм».
Первый матч завершился победой «Челси» со счетом 2:0. Ответная игра проходила на стадионе «шпор», но и тут «синие» праздновали победу.
Единственный мяч на счету Рюдигера в первом тайме.
«Челси» сыграет в финале и ждет победителя пары «Ливерпуль» – «Арсенал».
Кубок лиги. Полуфинал:
«Тоттенхэм» – «Челси» 0:1. Первый матч: 0:2
Гол: Рюдигер, 18
«Тоттенхэм»: Голлини, Эмерсон, Дэвис, Санчес, Танганга, Доэрти (Сессеньон, 65), Хейбьерг, Уинкс (Скипп, 81), Ло Чельсо (Хиль, 71), Лукас Моура, Кейн.
«Челси»: Аррисабалага, Аспиликуэта, Рюдигер, Кристенсен (Тиаго Силва, 66), Сарр, Ковачич (Канте, 77), Жоржиньо (Лофтус-Чик, 82), Маунт (Зиеш, 66), Лукаку, Вернер (Алонсо, 66), Хадсон-Одои.
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