Тухель: «Я счастлив, что Кейн остался в «Тоттенхэме»

Томас Тухель / Фото: ФК Челси

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о несостоявшемся переходе форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Манчестер Сити». Слова специалиста приводит Goal.

С одной стороны, я был счастлив из-за того, что он остался, потому что также приятно, что в футболе есть игроки, выступающие только за один клуб, и поэтому Гарри Кейн — это «Тоттенхэм». когда я вспоминаю о «Тоттенхэме» в последнее десятилетие, то думаю о Гарри Кейне, и это очень приятно. Как будто ты думаешь о Месси и сразу же представляешь «Барселону». Очень трудно представить, что он сейчас играет за другой клуб, и то же самое с Гарри Кейном»