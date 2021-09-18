Чемпионат Англии. «Тоттенхэм» – «Челси». Онлайн трансляция
Тухель: «Я счастлив, что Кейн остался в «Тоттенхэме»
Форвард мог уйти в «Манчестер Сити»
08:07
Томас Тухель / Фото: ФК Челси
Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался о несостоявшемся переходе форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна в «Манчестер Сити». Слова специалиста приводит Goal.
«Переход Кейна в «Ман Сити»? Я думал, что это должно произойти. Нет, я не боялся, но, если бы это случилось, мне было бы очень интересно, как это могло бы изменить стиль игры «Манчестер Сити». Мы никого не боимся. Мы принимаем любую команду, включая «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль», они сильны как никто другой в этой лиге, и у них сильные составы. Это те ребята, с которыми мы хотим соревноваться, и это нормально, что они борются за лучших игроков, и я подумал, что, может быть, это произойдёт.
С одной стороны, я был счастлив из-за того, что он остался, потому что также приятно, что в футболе есть игроки, выступающие только за один клуб, и поэтому Гарри Кейн — это «Тоттенхэм». когда я вспоминаю о «Тоттенхэме» в последнее десятилетие, то думаю о Гарри Кейне, и это очень приятно. Как будто ты думаешь о Месси и сразу же представляешь «Барселону». Очень трудно представить, что он сейчас играет за другой клуб, и то же самое с Гарри Кейном»
Напомним, в 5-м туре АПЛ «Тоттенхэм» сыграет с «Челси».
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