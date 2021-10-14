«Барселона» нацелилась на защитника «Валенсии»
Турецкий клуб расторгнет контракт с экс-игроком «Динамо»
На голландца больше не рассчитывают
Фото: Fanatik
«Бешикташ» расстанется с форвардом Джермейном Ленсом.
На голландца больше не рассчитывают в стамбульском клубе. Более того, сам игрок уже нашел новую команду.
Как утверждает Fanatik, Ленс не покинет столицу Турции. Он перейдет в клуб «Карагюмрюк». Контракт с новой командой уже согласован.
«Бешикташ» расторгнет контракт с Джермейном в ближайшее время. Он выступал за команду с 2017-го года, проведя 77 матчей.
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