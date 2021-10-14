Турецкий клуб расторгнет контракт с экс-игроком «Динамо»

На голландца больше не рассчитывают

Фото: Fanatik

«Бешикташ» расстанется с форвардом Джермейном Ленсом.

На голландца больше не рассчитывают в стамбульском клубе. Более того, сам игрок уже нашел новую команду.

Как утверждает Fanatik, Ленс не покинет столицу Турции. Он перейдет в клуб «Карагюмрюк». Контракт с новой командой уже согласован.

«Бешикташ» расторгнет контракт с Джермейном в ближайшее время. Он выступал за команду с 2017-го года, проведя 77 матчей.