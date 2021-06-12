Матч Дании и Финляндии возобновлен после сердечного приступа Эриксена. Онлайн трансляция
У Эриксена случился сердечный приступ, его состояние стабилизировалось
UEFA сообщает, что худшее позади
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Состояние хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена стабилизировалось, сообщает пресс-служба UEFA.
Главный итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что Эриксен пришел в сознание, худшее позади. Эриксен будет проходить дальнейшее медицинское обследование.
Один из датских ресурсов сообщает, что у Эриксена случился сердечный приступ.