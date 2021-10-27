У Мбаппе уже есть готовый контракт с «Реалом»

Стороны ждут февраля, чтобы оформить соглашение официально

Килиан Мбаппе / фото - PSG

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе уже согласовал контракт с мадридским «Реалом», сообщает журналист Джанлукка ди Марцио.

Стороны уже подготовили соглашение и ждут февраля, чтобы можно было все официально оформить.

По информации источника, француз твердо решил начать следующий сезон в Мадриде и перейдет в стан «сливочных» на правах свободного агента.

До зимы он не сможет поставить свою подпись под контрактом, но только невероятные события могут заставить игрока передумать переезжать на «Сантьяго Бернабеу».

Француз мог оказаться в «Реале» еще этим летом, но парижане отказались продавать его за 200 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету нападающего 14 голевых действий в 14-ти матчах.

Три суперзвезды бесплатно. «Реал» готовит грандиозную трансферную кампанию.