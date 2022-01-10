У тренера «Львова» спросили о лучшем и худшем матче команды осенью, он назвал один и тот же поединок

Олег Дулуб / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб назвал лучший и худший матч команды в осенней части сезона.

– Как ни удивительно – назову только один поединок. Речь о матче в Киеве с «Шахтером». Первый тайм мы провели очень сильно и заслуженно выигрывали у вице-чемпиона Украины. А во втором тайме мы имели шанс для взятия ворот на 76-й минуте игры. Счет к тому времени был 2:1 в пользу горняков. Потом мы пропустили третий мяч, еще и удаление у нас было, и все сломалось. Вот второй тайм отчетного поединка стал худшим для нас.