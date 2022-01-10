Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

У тренера «Львова» спросили о лучшем и худшем матче команды осенью, он назвал один и тот же поединок

Против «Шахтера»
Футбол Украинская Премьер-лига
10 января 20:49
У тренера «Львова» спросили о лучшем и худшем матче команды осенью, он назвал один и тот же поединок
Олег Дулуб / Фото: Футбол 24

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб назвал лучший и худший матч команды в осенней части сезона.

– Какой матч был лучшим для вашей команды, а какой худший, в первой части сезона?

– Как ни удивительно – назову только один поединок. Речь о матче в Киеве с «Шахтером». Первый тайм мы провели очень сильно и заслуженно выигрывали у вице-чемпиона Украины. А во втором тайме мы имели шанс для взятия ворот на 76-й минуте игры. Счет к тому времени был 2:1 в пользу горняков. Потом мы пропустили третий мяч, еще и удаление у нас было, и все сломалось. Вот второй тайм отчетного поединка стал худшим для нас.


Турнирная таблица УПЛ.

Источник: SportArena Петр Приходько
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Олег Дулуб ФК Львов

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Тренер «Львова»: «УПЛ стала сильнее, в лиге должны играть 16 команд»
Тренер «Львова»: «УПЛ стала сильнее, в лиге должны играть 16 команд»
Футбол Украинская Премьер-лига
10 января 19:58
Лидер «Львова» отправился в чемпионат Казахстана
Лидер «Львова» отправился в чемпионат Казахстана
Футбол Украинская Премьер-лига
10 января 16:50
Тренер «Львова»: «Нельзя сказать, что УПЛ деградирует»
Тренер «Львова»: «Нельзя сказать, что УПЛ деградирует»
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 22:40
«Львов» запланировал 8 матчей на сборах в Турции
«Львов» запланировал 8 матчей на сборах в Турции
Футбол Украинская Премьер-лига
07 января 16:10
Тренер «Львова» Дулуб: «Динамо» играет в более атакующий футбол, нежели «Шахтер»
Тренер «Львова» Дулуб: «Динамо» играет в более атакующий футбол, нежели «Шахтер»
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 15:50
Дулуб: «Я был поражен и удивлен, с какой теплотой меня встретили во Львове»
Дулуб: «Я был поражен и удивлен, с какой теплотой меня встретили во Львове»
Футбол Украинская Премьер-лига
01 января 10:43

Новости: Футбол

В «Реале» назвали условие, при котором отпустят Лунина в «Аякс»
В «Реале» назвали условие, при котором отпустят Лунина в «Аякс»
Украинские легионеры
11:25
Вернидуб: «Заре» придется попотеть на сборах»
Вернидуб: «Заре» придется попотеть на сборах»
Украинская Премьер-лига
11:13
«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»
«Металлист» нацелился на еще одного экс-голкипера «Динамо»
Первая лига
10:47
Экс-защитник «Шахтера»: «Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо»
Экс-защитник «Шахтера»: «Ставлю 51 на 49 в пользу «Динамо»
Украинская Премьер-лига
10:27
Центрбек «Динамо»: «Сделаем все, чтобы вновь выиграть чемпионат и кубок»
Центрбек «Динамо»: «Сделаем все, чтобы вновь выиграть чемпионат и кубок»
Украинская Премьер-лига
10:03
Экс-хавбек «Шахтера»: «Шотландцы не покажут ничего нового с Украиной»
Экс-хавбек «Шахтера»: «Шотландцы не покажут ничего нового с Украиной»
Сборная Украины
09:39
С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах
С Морозюком, Цитаишвили и Русиным – опубликован список игроков «Черноморца» на сборах
Украинская Премьер-лига
09:21
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
«Десне» грозит понижение в классе или лишение профессионального статуса
Украинская Премьер-лига
08:59
Новая стратегия. «Черноморец» подписал еще одного игрока «Динамо»
Новая стратегия. «Черноморец» подписал еще одного игрока «Динамо»
Украинская Премьер-лига
08:39
Все новости

Популярные новости

Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Тренер Фьюри: «Я увидел 30 секунд боя Усик – Джошуа и сказал, что не могу это смотреть»
Бокс Профессиональный бокс
04 января 13:56
3
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Это был шанс всей жизни. Как украинского супертяжеловеса нокаутировали в США
Бокс Профессиональный бокс
07 января 22:45
9
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Тренер Комми – о поведении Ломаченко после нокдауна: «Он не хотел, чтобы Ричард попал по нему еще раз»
Бокс Профессиональный бокс
05 января 11:30
7
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
В Британии все еще не могут прийти в себя после феерического выступления Ломаченко
Бокс Профессиональный бокс
04 января 21:22
4
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Легенда бокса: «Не стал бы обращать особого внимания на достижения Усика»
Бокс Профессиональный бокс
07 января 20:07
9
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Девушка игрока «Динамо» вновь оголилась в Instagram
Футбол В Украине
05 января 11:06
6
Все новости