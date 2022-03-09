УАФ планирует лишить Тимощука тренерской лицензии и исключить его из реестра игроков сборной Украины

Анатолий Тимощук / Фото: Фокус

УАФ на своем официальном сайте выступил с заявлением касательно ассистента главного тренера «Зенита» Анатолия Тимощука.

Тимощук А. А., 30.03.1979, является рекордсменом национальной сборной Украины по количеству проведенных в ее составе матчей, чемпионом Украины, Германии, России, победителем Лиги чемпионов УЕФА, обладателем Суперкубка УЕФА. В течение 2007-2009 и 2013-2015 годов Тимощук А. А. выступал за российский ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и начиная с 2017 года работает в структуре клуба как тренер.

С момента начала военной агрессии России против Украины Тимощук А. А., бывший капитан сборной Украины, мало того, что не сделал ни одного публичного заявления на этот счет, так еще и не остановил свое сотрудничество с клубом агрессора. В то время как другой бывший клуб украинца, ФК «Бавария» (Мюнхен), публикует заявления и проводит акции в поддержку Украины, Тимощук А. А. продолжает молчать и работать на клуб агрессора. Таким сознательным выбором Тимощук А. А. наносит ущерб имиджу украинского футбола и нарушает п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.

Учитывая вышеизложенное, Комитет по этике и честной игре УАФ обращается со следующей просьбой:

1. Признать Тимощука Анатолия Александровича, 30.03.1979, нарушившим п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодекса этики и честной игры УАФ.

2. Поручить секретарю Комитета по этике и честной игре УАФ обратиться в КГК УАФ со следующими предложениями:

- лишить Тимощука А. А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

— поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;

- лишить Тимощука А. А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

— исключить Тимощука А. А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ».