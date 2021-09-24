УАФ приостановила продажу билетов на важный матч отбора на ЧМ-2022

В организации назвали причину такого решения

Фото - ФК Динамо Киев

Продажа билетов на матч отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Босния и Герцеговина приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

В организации объяснили такое решение в связи с ростом числа заболеваний на COVID-19. В случае положительной динамики по стране, реализация может быть возобновлена.

Уже купленные билеты остаются действительными. О возможном возобновлении продажи будет уведомлено дополнительно.

Ранее стала известна заявка Боснии и Герцеговины на матчи с Украиной и Казахстаном.