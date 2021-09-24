Стала известна заявка Боснии и Герцеговины на матчи с Украиной и Казахстаном
УАФ приостановила продажу билетов на важный матч отбора на ЧМ-2022
В организации назвали причину такого решения
18:55
Фото - ФК Динамо Киев
Продажа билетов на матч отбора на чемпионат мира-2022 Украина – Босния и Герцеговина приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
В организации объяснили такое решение в связи с ростом числа заболеваний на COVID-19. В случае положительной динамики по стране, реализация может быть возобновлена.
Уже купленные билеты остаются действительными. О возможном возобновлении продажи будет уведомлено дополнительно.
Ранее стала известна заявка Боснии и Герцеговины на матчи с Украиной и Казахстаном.
Комментарии 0