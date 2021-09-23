Стала известна заявка Боснии и Герцеговины на матчи с Украиной и Казахстаном
Стала известна заявка сборной Боснии и Герцеговины на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Боснии и Герцеговины.
Вратари: Ибрахим Шехич («Коньяспор», Турция), Никола Василь («Санкт-Паули», Германия), Кенан Пирич («Атромитос», Греция).
Защитники: Бранимир Ципетич («Локомотива», Хорватия), Матео Сушич (ЧФР, Румыния), Юсуф Газибегович («Штурм», Австрия), Сеад Колашинац («Арсенал», Англия), Элдар Чивич, Аднан Ковачевич (оба – «Ференцварош», Венгрия), Анел Ахмедходжич («Мальме», Швеция), Деннис Хаджикадунич («Ростов», Россия), Синиша Саничанин («Партизан», Сербия), Александар Йовичич («Горица», Хорватия), Айдин Нукич («Тузла»).
Полузащитники: Амир Хаджиахметович («Коньяспор», Турция), Стипе Лончар («Ференцварош», Венгрия), Миралем Пьянич («Бешикташ», Турция), Амер Гояк («Динамо» З, Хорватия), Гойко Цимирот («Стандард», Бельгия), Марко Вранчич («Сток Сити», Англия), Мирослав Стеванович («Серветт», Швейцария), Ади Налич («Мальме», Швеция), Алмедин Зилькич («Олимпия», Словения).
Нападающие: Эдин Джеко («Интер», Италия), Лука Менало («Динамо» З, Хорватия), Эрмедин Демирович («Фрайбург», Германия), Смаил Превляк («Эйпен», Бельгия).
9-го октября команда сыграет с Казахстаном, 12-го – с Украиной.
Ранее стало известно, что в заявке сборной Украины на ближайшие матчи произошли изменения.
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