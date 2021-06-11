УАФ утвердил официальный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава» сборной Украины

Фото: УАФ

Президент УАФ Андрей Павелко подтвердил через свой Facebook, что лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» стали официальными лозунгами сборной Украины.

Отныне, вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с надписью – Ukraine, на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и матчах национальной сборной может использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре.

Также Исполком утвердил официальный футбольный статус слоганов «Слава Украины» и «Героям слава», которые уже много лет являются приветствием для миллионов наших болельщиков не только в Украине, но и во всем мире.

Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев с разных регионов нашей страны, и наших земляков с других стран и континентов.

Для нас большая честь оберегать его и наполнять новой силой единства. Поздравляю всю футбольную Украину и с этим историческим решением».