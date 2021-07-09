Стало известно, когда УПЛ разрешит провести «Динамо» матч 1-го тура
Убедил Луческу. Антюх подписал длительный контракт с «Динамо»
Экс-футболист «Колоса» успешно провел первый сбор с киевлянами
Денис Антюх / Фото - ФК Динамо Киев
Вингер Денис Антюх стал игроком «Динамо». Футболист подписал контракт с киевлянами на четыре года.
Детали сделки с «Колосом», которому 23-летний игрок принадлежал с 2018 года, не разглашаются. Вингер отправился на первый сбор с киевлянами, где отличился забитыми мячами в ворота «Базеля» и «Люцерна».
В минувшем сезоне Антюх провел 27 матчей. В них ему удалось отличиться двумя голами. В составе ковалевцев играл в квалификации Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что форвард московского ЦСКА полетит на сборы с «Динамо».
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