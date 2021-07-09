Убедил Луческу. Антюх подписал длительный контракт с «Динамо»

Экс-футболист «Колоса» успешно провел первый сбор с киевлянами

Денис Антюх / Фото - ФК Динамо Киев

Вингер Денис Антюх стал игроком «Динамо». Футболист подписал контракт с киевлянами на четыре года.

Детали сделки с «Колосом», которому 23-летний игрок принадлежал с 2018 года, не разглашаются. Вингер отправился на первый сбор с киевлянами, где отличился забитыми мячами в ворота «Базеля» и «Люцерна».

В минувшем сезоне Антюх провел 27 матчей. В них ему удалось отличиться двумя голами. В составе ковалевцев играл в квалификации Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что форвард московского ЦСКА полетит на сборы с «Динамо».