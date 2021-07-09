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Форвард московского ЦСКА полетит на сборы с «Динамо»

Шкурин подпишет с киевлянами арендное соглашение
Футбол Украинская Премьер-лига
07:24
Форвард московского ЦСКА полетит на сборы с «Динамо»
Илья Шкурин / Фото: Чемпионат

Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин полетит на сборы с киевским «Динамо», сообщил агент Аркадиу Запорожану, который представляет Мирчу Луческу.

«Илья Шкурин полетит на сборы с «Динамо». Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию. Речь идет об аренде без права выкупа».

21-летний Шкурин в прошлом сезоне за ЦСКА сыграл 9 матчей и забил 3 мяча.

Напомним, сейчас сборы с «Динамо» проходит также форвард Владислав Кулач.

Источник: Sport24 Петр Приходько
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