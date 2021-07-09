«Динамо» назвало всех соперников на втором сборе в Швейцарии
Форвард московского ЦСКА полетит на сборы с «Динамо»
Шкурин подпишет с киевлянами арендное соглашение
Илья Шкурин / Фото: Чемпионат
Нападающий московского ЦСКА Илья Шкурин полетит на сборы с киевским «Динамо», сообщил агент Аркадиу Запорожану, который представляет Мирчу Луческу.
«Илья Шкурин полетит на сборы с «Динамо». Футболисты киевского клуба 10 июля отправятся на сборы в Швейцарию. Речь идет об аренде без права выкупа».
21-летний Шкурин в прошлом сезоне за ЦСКА сыграл 9 матчей и забил 3 мяча.
Напомним, сейчас сборы с «Динамо» проходит также форвард Владислав Кулач.
Комментарии 0