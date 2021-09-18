Уберите детей от экранов! «Бавария» втоптала в грязь новичков Бундеслиги

Левандовски отметился дежурным голом

Лерой Сане / фото - Bayern Munich

В матче пятого тура Бундеслиги «Бавария» принимала на своем поле новичков высшего дивизиона «Бохум».

Хозяева оказались негостеприимными и уже в первом тайме наколотили 4 гола. К голеадорам Сане, Киммиху и Гнабри присоединился защитник Ламбропулос, забивший в свои ворота.

Мюнхенцы решили не останавливаться на 4 голах и во второй половине встречи продолжили свой натиск. Киммих оформил дубль, а Роберт Левандовски отметился дежурным голом.

Забил даже вышедший на замену Эрик Шупо-Мотинг.

«Бавария» – «Бохум» 7:0

Голы: Сане, 17, Киммих, 27, 65, Гнабри, 32, Ламбропулос, 43 (автогол), Левандовски, 61, Шупо-Мотинг, 79

«Бавария»: Нойер, Станишич (Сарр, 62), Зюле, Эрнандес, Дэвис (Ричардс, 46), Горетцка, Киммих (Ньянзу, 72), Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 68), Гнабри, Сане (Забитцер, 62).

«Бохум»: Риманн, Стафилидис (Бокхорн, 58), Ламбропулос, Белла-Кочап, Данило Соарес, Теше, Лосилла, Реджбечай (Левен, 57), Польтер (Ганвула, 57), Пантович (Антви-Аджей, 74), Хольтманн.

Предупреждения: Стафилидис (35), Станишич (52).