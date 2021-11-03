Удаление Степаненко и четыре безответных мяча. Единственный матч «Реала» и «Шахтера» на «Бернабеу»

Роналду хет-триком похоронил «горняков» в той игре

фото - ФК Шахтер

Сегодня, 3 ноября донецкому «Шахтеру» предстоит на выезде сыграть с мадридским «Реалом».

Во второй раз в истории «горняки» приедут на небезызвестный домашний стадион мадридцев – «Сантьяго Бернабеу».

В минувшей кампании «сливочные» принимали домашние матчи на «Альфредо Ди Стефано» из-за реконструкции основной арены. «Горняки» тогда смогли уехать из Мадрида с тремя очками, выиграв со счетом 2:3.

Лишь один раз команды встречались между собой на «Бернабеу». Произошло это в розыгрыше ЛЧ 15/16.

«Шахтер» приехал в столицу Испании, где потерпел сокрушительное поражение со счетом 0:4.

Первый гол в той игре оформил Карим Бензема, а после удаления Тараса Степаненко хет-триком выстрелил Криштиану Роналду.

Вскоре «горнякам» вновь предстоит штурмовать мадридскую крепость и попытаться забить первый гол для украинских клубов в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

Онлайн трансляция «Реал» – «Шахтер». Начало – в 19:45.