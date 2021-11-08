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Удаление в составе «Бетиса» помогло «Севилье» победить в дерби

Бельерин отметился автоголом
Футбол Примерa (Испания)
07:59
Удаление в составе «Бетиса» помогло «Севилье» победить в дерби
Фото - ФК Севилья

В 13-м туре испанской Примеры «Бетис» дома уступил «Севилье».

Первый тайм дерби остался без голов, однако стал весьма определяющим. Родригес заработал два предупреждения и оставил свою команду в меньшинстве.

В полном составе гости открыли счет силами Акуньи. А Бельерин своим автоголом поставил точку в матче.

«Севилья» оторвалась от принципиального соперника в турнирной таблице на шесть очков. Отставание от «Сосьедада» составляет один пункт при матче в запасе.

Примера, 13 тур

«Бетис» – «Севилья» 0:2

Голы: Акунья, 55, Бельерин, 81 (автогол)

«Бетис»: Браво, Бельерин, Песселья, Эдгар Гонсалес, Морено, Гуардадо (Хуанми, 63), Каналес, Родригес, Родри (Тельо, 63), Виллиан Жозе (Вильям Карвалью, 46), Фекир (Хоакин, 89).

«Севилья»: Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Аугустинссон, 87), Ракитич (Дилэйни, 83), Фернандо, Жордан (Оливер Торрес, 76), Ламела (Гомес, 76), Окампос, Рафа Мир (Мунир, 83).

Предупреждения: Родригес, Тельо – Диего Карлос

Удаление: Родригес

Сергей Стаднюк
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