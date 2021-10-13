UEFA назвал дедлайн подачи заявок на проведение Евро-2028

Времени не так много

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Заявки на проведение Евро-2028 можно будет подавать до марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.

Хозяев турнира объявят уже в сентябре 2023 года. В соревнованиях примут участие 24 команды. Будет проведен 51 матч. При совместных заявках двух стран нужно, чтобы государства располагались компактно.

В организации назвали ключевые даты процесса по определению хозяев Евро-2028:

23 марта 2022 – крайний срок для национальных ассоциаций, для подтверждения своего интереса к проведению финального турнира;

30 марта 2022 – претенденты получат требования к подаче заявок;

5 апреля 2022 – UEFA объявит претендентов на проведение Евро-2028;

12 апреля 2023 – дедлайн подачи финального заявочного досье;

Сентябрь 2023 – избрание хозяев Евро-2028.

Ключевые требования к 10 стадионам, принимающим турнир

· чистая вместимость не менее 60 000 зрителей – минимум 1 стадион;

· чистая вместимость не менее 50 000 зрителей – минимум 1 стадион, но в основном 2 стадиона;

· чистая вместимость не менее 40 000 зрителей – минимум 4 стадиона;

· чистая вместимость не менее 30 000 зрителей – минимум 3 стадиона.

Если победит заявка 1 – 2 национальных ассоциаций, их сборным будет предоставлена автоматическая квалификация на турнир. Если более трех, UEFA гарантировать участие на Евро-2028 не может.

Ранее в организации назвали дату жеребьевки отборочного турнира к Евро-2024.