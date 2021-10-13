UEFA назвал дедлайн подачи заявок на проведение Евро-2028
Заявки на проведение Евро-2028 можно будет подавать до марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба UEFA.
Хозяев турнира объявят уже в сентябре 2023 года. В соревнованиях примут участие 24 команды. Будет проведен 51 матч. При совместных заявках двух стран нужно, чтобы государства располагались компактно.
В организации назвали ключевые даты процесса по определению хозяев Евро-2028:
23 марта 2022 – крайний срок для национальных ассоциаций, для подтверждения своего интереса к проведению финального турнира;
30 марта 2022 – претенденты получат требования к подаче заявок;
5 апреля 2022 – UEFA объявит претендентов на проведение Евро-2028;
12 апреля 2023 – дедлайн подачи финального заявочного досье;
Сентябрь 2023 – избрание хозяев Евро-2028.
Ключевые требования к 10 стадионам, принимающим турнир
· чистая вместимость не менее 60 000 зрителей – минимум 1 стадион;
· чистая вместимость не менее 50 000 зрителей – минимум 1 стадион, но в основном 2 стадиона;
· чистая вместимость не менее 40 000 зрителей – минимум 4 стадиона;
· чистая вместимость не менее 30 000 зрителей – минимум 3 стадиона.
Если победит заявка 1 – 2 национальных ассоциаций, их сборным будет предоставлена автоматическая квалификация на турнир. Если более трех, UEFA гарантировать участие на Евро-2028 не может.
Ранее в организации назвали дату жеребьевки отборочного турнира к Евро-2024.
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