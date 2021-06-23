Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

UEFA открыл дело против экс-соперника сборной Украины

В организации усмотрели нарушения в действиях команды Северной Македонии
Футбол Евро-2020
23 июня 22:29
UEFA открыл дело против экс-соперника сборной Украины
Фото - УАФ

Сборная Северной Македонии может получить наказание от UEFA. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Против делегации открыто дело о возможном нарушении во время сдачи тестов на коронавирус перед матчем с Нидерландами. Дисциплинарный следователь проведет расследование ненадлежащего поведения в процессе процедуры.

Отмечается, что любое вероятное наказание будет наложено на национальную ассоциации. Футболистов санкции не коснутся.

Напомним, Северная Македония заняла последнее место в группе Украины.

Сергей Стаднюк
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

сборная Северной Македонии (футбол) UEFA

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Пандев объявил о завершении карьеры в сборной
Пандев объявил о завершении карьеры в сборной
Футбол В Европе
21 июня 12:10
Если UEFA решится, то это будет серьезный удар. Спортивная общественность давит на Беларусь
Тема дня
Если UEFA решится, то это будет серьезный удар. Спортивная общественность давит на Беларусь
Футбол
19 июня 12:50
UEFA опроверг информацию, что не будет проводить в Беларуси матчи под своей эгидой
UEFA опроверг информацию, что не будет проводить в Беларуси матчи под своей эгидой
Футбол В Европе
19 июня 10:08
UEFA отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой
UEFA отказался проводить в Беларуси все мероприятия под своей эгидой
Футбол В Европе
18 июня 22:28
Финал Евро-2020 никуда не перенесут. Матч пройдет в Лондоне
Финал Евро-2020 никуда не перенесут. Матч пройдет в Лондоне
Футбол ЕВРО-2020
18 июня 13:50
Финал Евро-2020 могут перенести в другую страну
Финал Евро-2020 могут перенести в другую страну
Футбол Евро-2020
18 июня 11:55

Новости: Футбол

Определились все пары 1/8 финала Евро-2020. Известно, когда и с кем сыграет Украина
Определились все пары 1/8 финала Евро-2020. Известно, когда и с кем сыграет Украина
Сборная Украины
00:00
Евро 2020. Португалия и Франция сыграли вничью. Как это было
Евро 2020. Португалия и Франция сыграли вничью. Как это было
Евро-2020
23 июня 23:58
Роналду и Бензема обменялись дублями в матче с тремя пенальти. Франция с первого места вышла в плей-офф
Роналду и Бензема обменялись дублями в матче с тремя пенальти. Франция с первого места вышла в плей-офф
Евро-2020
23 июня 23:57
Германия спасла ничью в матче с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020
Германия спасла ничью в матче с Венгрией и вышла в плей-офф Евро-2020
Евро-2020
23 июня 23:54
Евро 2020. Германия обыграла Венгрию. Как это было
Евро 2020. Германия обыграла Венгрию. Как это было
Евро-2020
23 июня 23:52
Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»
Лидер сборной Швеции: «Нам повезло в матче с Польшей»
Евро-2020
23 июня 23:29
Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Экс-защитник сборной Украины: «Должны обыграть Швецию и дойти до полуфинала»
Сборная Украины
23 июня 23:15
Сборная Украины следила за матчами, которые решили судьбу ее выхода в плей-офф Евро
Сборная Украины следила за матчами, которые решили судьбу ее выхода в плей-офф Евро
Сборная Украины
23 июня 22:53
Ликование на ужине. Как сборная Украины отреагировала на выход в плей-офф Евро-2020
Ликование на ужине. Как сборная Украины отреагировала на выход в плей-офф Евро-2020
Евро-2020
23 июня 22:50
Все новости

Популярные новости

Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Послесловие
Украинский боксер брутально нокаутировал соперника – едва не выбил за канаты прямо на голову комментатору
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 11:59
8
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Определились дата и место боя Джошуа – Усик
Бокс Профессиональный бокс
22 июня 11:51
10
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
А ему идет. Усик предстал в новом стиле
Бокс Профессиональный бокс
17 июня 22:19
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Экс-тренер Владимира Кличко: «В США Ломаченко считают выскочкой, в бою с Салидо его специально поставили на место»
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 12:35
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Украинский талант не пожалел соперника. Связал четыре мощные удара и отправил в жесточайший нокаут
Бокс Профессиональный бокс
19 июня 10:01
1
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Мнение
Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты
Бокс Профессиональный бокс
20 июня 16:51
Все новости