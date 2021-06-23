Пандев провел последний матч за Северную Македонию. Партнеры устроили ему коридор почета, а соперники подарили памятную футболку
UEFA открыл дело против экс-соперника сборной Украины
В организации усмотрели нарушения в действиях команды Северной Македонии
Фото - УАФ
Сборная Северной Македонии может получить наказание от UEFA. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Против делегации открыто дело о возможном нарушении во время сдачи тестов на коронавирус перед матчем с Нидерландами. Дисциплинарный следователь проведет расследование ненадлежащего поведения в процессе процедуры.
Отмечается, что любое вероятное наказание будет наложено на национальную ассоциации. Футболистов санкции не коснутся.
Напомним, Северная Македония заняла последнее место в группе Украины.