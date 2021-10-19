Умтити перед игрой с «Динамо»: «Любая команда может тебя обыграть»
UEFA поздравил Хацкевича с 48-летием, вспомнив его гол в ЛЧ
В Европейском футбольном союзе помнят экс-игрока и тренер «Динамо»
Александр Хацкевич / фото - Футбол 1/2/3
Бывшему полузащитнику и тренеру «Динамо» Александру Хацкевичу исполнилось 48 лет. С днем рождения специалиста поздравила пресс-служба UEFA.
В организации вспомнили его гол в Лиге чемпионов-02/03. Белорус огорчил английский «Ньюкасл».
Поздравляем с 48-летием экс-полузащитника киевского "Динамо" Александра Хацкевича!— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 19, 2021
2002
Ньюкасл#ЛигаЧемпионов | @DynamoKyiv pic.twitter.com/HKPey3u10a
Ранее «Шахтер» вспомнил, как побеждал «Реал» в прошлом розыгрыше главного еврокубка.
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