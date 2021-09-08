Чемпионат Европы. Польша – Украина. Видео трансляция
Украина огласила заявку на матч с Чехией
Петраков взял на контрольный матч 19 игроков
12:10
Фото: УАФ
Сборная Украины огласила заявку на товарищеский матч против сборной Чехии.
На игру Александр Петраков заявил 19 игроков. Среди них два вратаря и два нападающих.
Вратари: Бойко, Ризнык
Защитники: Соболь, Сирота, Кривцов, Конопля, Корниенко, Качараба, Тымчик, Караваев
Полузащитники: Ярмоленко, Шапаренко, Зубков, Макаренко, Кочергин, Зинченко, Булеца
Нападающие: Яремчук, Сикан
Матч начнется в 21.45. Игра пройдет в Пльзене.
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