Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 1) показать все
Евро-2020 2021
Календарь Таблица
22:00 Турция - Италия -:- Запланирован

Украина проигрывала Нидерландам 0:3. Езерский вспомнил тот матч – он совершенно не показателен

Франк де Бур, кстати, уже уступал украинской команде
Рио-2016 Сборная Украины
17:42
Украина проигрывала Нидерландам 0:3. Езерский вспомнил тот матч – он совершенно не показателен Эксклюзив
Владимир Езерский / Фото - Динамо Киев от Шурика

Сборная Нидерландов – первый соперник сборной Украины на чемпионате Европы-2020. Ранее мы уже дважды встречались с голландцами – уступали 0:3 в 2008 и сыграли вничью 1:1 в 2010.

Первый матч стал знаменательным для Владимира Езерского, ведь оказался его последним в составе национальной команды.

Перед началом Евр-2020 бывший защитник сборной вспомнил ту встречу в Роттердаме и объяснил почему она завершилась разгромом.

Можете вспомнить тот матч против Нидерландов в 2008 году?

У нас тогда у многих была длинная пауза после завершения чемпионата. И мы начали подготовку к двум товарищеским встречам – к Нидерландам и Швеции. Тогда как раз сборную возглавил Алексей Михайличенко.

По большому счету, это был больше селекционный сбор. Произошла смена тренера и Алексей Михайличенко делал селекцию: много новых игроков пригласил, новое поколение вливалось, получало опыт. В этих двух матчах он также хотел увидеть, кто из возрастных игроков, которые играли в отборе на чемпионат мира-2006, в отборе на Евро-2008, еще может играть за сборную.

Обзор матча Нидерланды – Украина:

Вы тогда знали, что это будет ваш последний матч за сборную?

Конечно, я не знал. Мне кажется, любой игрок всегда рассчитывает и думает, что он соответствует уровню команды, уровню сборной. Поэтому я со своей стороны делал все возможное.

Когда я был игроком «Шахтера», то первые полтора года у меня была стабильная игровая практика. Потом ее стало меньше, плюс конкуренция в сборной – и главный тренер начал выбирать других.

Но хорошо, что последнюю игру в составе сборной Украины я сыграл против такой сильной команды как сборная Нидерландов.

Насколько 0:3 реально соответствовали тому, что происходило на поле?

Мы играли против хорошей, сбалансированной, элитной команды. Конечно, у них были одни задачи, ведь они готовились к чемпионату Европы, а у нас другие – это для главного тренера был селекционный сбор.

Да, у них был грозная, серьезная команда. Но я не думаю, что этот счет 0:3 соответствует разнице в уровне.

У них в составе играли Дирк Кейт, Рафаэль ван дер Ваарт, Клас-Ян Хюнтелар, Джованни ван Бронкхорст. Какие-то эмоции эти фамилии вызывали перед матчем, страх может?

Может у молодых игроков эти фамилии и вызывали страх, но точно не у меня. Я ведь играл и против не менее звездных игроков. Не только в еврокубках, но и в сборной Украины.

Конечно, это были хорошие, квалифицированные, достойные игроки, они представляли серьезные клубы. Но я уже был не в том возрасте, чтобы бояться таких фамилий.

Если бы мне был 20-21 год, то, наверное, я бы с восторгом на них смотрел. А так – абсолютно нормально. Было просто интересно на их фоне себя проверить.

Я уверен, что если бы мы непосредственно готовились к этим играм, готовились к чемпионату Европы, то мы бы более достойно сыграли с ними, такого счета точно бы не было. А перед той игрой, я точно помню, у меня игровой практики три недели не было – была пауза после окончания чемпионата.

Был ли кто-то в той сборной Нидерландов, кто запомнился?

Там был Хунтелар, нападающий высокорослый. И еще там был Афеллай, молодая звезда, он только начинал. Я так понял, что он отвоевывал место под солнцем, больше всех старался себя проявить в команде.

Можете как-то сравнить ту сборную Нидерландов и эту?

Сложно сравнивать, потому что много времен уже прошло. Но, дело в том, что в составе сборной Нидерландов всегда были квалифицированные игроки: и тогда, и сейчас.

Но не нужно бояться фамилий, нужно просто выходить и играть в свой футбол. Я уверен, что нашей сборной по силам это. Она показывала, что с хорошими соперниками может играть, может добывать результат.

У современной сборной Украины больше шансов на успех, чем у той команды в 2008 году, которая даже не готовилась непосредственно под тот матч?

Конечно, у нас тогда не было турнирной мотивации. А теперь обе команды целенаправленно готовятся – это будет совсем другая игра. Есть достаточно времени на подготовку к стартовой игре. Это будет совершенно другой футбол. Нужно учитывать силу соперника, но, в то же время, не забывать о своей игре.

Единственное из-за травм группа опытных игроков не смогла поехать на Евро. Поэтому в заявку попала группа молодых футболистов. Важно, чтобы они влились в модель игры, важно то, как они справятся с вызовом и волнением. Мне кажется, это будет ключевым. Нужно верить в свои силы и быть уверенным в них.

Как-то нидерландские болельщики запомнились? Мы ведь и тогда, и сейчас встречаемся с ними на выезде.

Конечно, атмосфера была хорошая. И тогда, и когда мы играли с «Аяксом». Там болельщики умеют поддерживать свою команду.

Помню, как мы с «Днепром» играли с «Аяксом». Там скамейка запасных практически с болельщиками. Мы с Сергеем Нагорняком на верхнем ряду сидели. И когда Евгений Коноплянка забил мяч, то мы подорвались и начали радоваться стоя. А сзади нам кричат: «Садитесь!». Мы развернулись – а там бабушки, которым уже по 65-70 лет. Им, конечно, наша радость не понравилась.

Я хочу, чтобы запасные во время матча с Нидерландами почаще так вставали, а болельщики их садили на место.

Но, конечно, с болельщиками у Нидерландов будет перевес. Это будет плюс для них и минус для нас. Правда, скажу от себя, меня, наоборот, выездная атмосфера всегда заводила. Когда против тебя болеют, то я еще больше отдавался, еще больше концентрировался. Это только заводило и добавляло мотивации.

Тогда Андрей Шевченко был основным нападающим. В тот момент вы могли себе представить, что он сейчас будет главным тренером сборной?

Все-таки, он лидер. У него была великая карьера игрока. Он набрался много опыта. Еще тогда, я помню, когда мы плечом к плечу играли за сборную, он выступал за ведущие команды: «Милан», «Челси», и него был определенный опыт, знал то, к чему мы в чемпионате Украины только шли.

Так что были рабочие подсказы, и в тактическом плане всегда мог помочь. И в целом по игре, и мог подсказать как играть против того или иного соперника.

Действительно, у него такие навыки еще тогда проявлялись. Думаю, он на своем месте. С таким опытом, после работы с такими тренерами он и должен быть футбольным тренером. Сейчас у него это получается.

Хочу ему только пожелать, чтобы и во главе сборной Украины, и, если он со временем возглавит какую-то ведущую команду, чтобы у него все складывалось. Чтобы в качестве тренера он оставил такой же след, как и в качестве игрока.

Я многому учился у него. Думаю, не только я, но и все игроки сборной того времени.

Франк де Бур тогда был ассистентом главного тренера в сборной Нидерландов. Он успел как-то запомниться в той игре?

Он был квалифицированным игроком, а теперь уже квалифицированный тренер. Если ему доверили сборную Нидерландов, значит он заслужил.

Когда я был ассистентом Мирона Маркевича в «Днепре», то мы встречались с «Аяксом» Де Бура в 1/8 финала Лиги Европы. Так что у нас есть положительный опыт – украинская команда может обыгрывать нидерландскую команду Де Бура.

Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция

Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция

Беседовал Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua

Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Владимир Езерский Андрей Шевченко

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Шевченко пришел на выручку Марлосу
Шевченко пришел на выручку Марлосу
Футбол Сборная Украины
16:54
Павлов: «Шевченко по-отечески относится к ребятам»
Павлов: «Шевченко по-отечески относится к ребятам»
Футбол Сборная Украины
16:21
Шевченко назвал лидеров сборной Украины
Шевченко назвал лидеров сборной Украины
Футбол Сборная Украины
9 июня 17:09
К сборной Украины прибыла тактическая подмога
К сборной Украины прибыла тактическая подмога
Футбол Евро-2020
9 июня 12:25
1
Шевченко: «Индивидуально к игрокам Нидерландов готовиться не будем»
Шевченко: «Индивидуально к игрокам Нидерландов готовиться не будем»
Футбол Сборная Украины
9 июня 12:06
Шевченко: «У нас не так уж много футболистов, выступающих в больших клубах»
Шевченко: «У нас не так уж много футболистов, выступающих в больших клубах»
Футбол Евро-2020
9 июня 11:10

Новости: Футбол

CAS сократил дисквалификацию голкипера «Аякса»
CAS сократил дисквалификацию голкипера «Аякса»
В Европе
17:50
Суркис раскрыл причины ухода Михайличенко ради работы в УАФ
Суркис раскрыл причины ухода Михайличенко ради работы в УАФ
Украинская Премьер-лига
17:45
Украина проигрывала Нидерландам 0:3. Езерский вспомнил тот матч – он совершенно не показателен
Эксклюзив
Украина проигрывала Нидерландам 0:3. Езерский вспомнил тот матч – он совершенно не показателен
Сборная Украины
17:42
Стало известно имя бразильца, который может пополнить состав «Александрии»
Стало известно имя бразильца, который может пополнить состав «Александрии»
Украинская Премьер-лига
17:36
«Верес» продлил контракт с еще одним хавбеком
«Верес» продлил контракт с еще одним хавбеком
Украинская Премьер-лига
17:26
Суркис: «Луческу будет руководить трансферной политикой «Динамо»
Суркис: «Луческу будет руководить трансферной политикой «Динамо»
Украинская Премьер-лига
17:06
Судаков: «Сначала меня не хотели брать в школу «Горняка-Спорт»
Судаков: «Сначала меня не хотели брать в школу «Горняка-Спорт»
Сборная Украины
17:00
Старт Евро-2020. Где в Киеве смотреть матчи сборной Украины
Старт Евро-2020. Где в Киеве смотреть матчи сборной Украины
Сборная Украины
16:54
Шевченко пришел на выручку Марлосу
Шевченко пришел на выручку Марлосу
Сборная Украины
16:54
Все новости

Популярные новости

Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Мнение
Мейвезер опозорился в бою против блогера. Что это вообще было?
Бокс Профессиональный бокс
7 июня 14:50
2
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Послесловие
Странная победа Канады – это не только про везение. Как команда, ставшая посмешищем, выиграла ЧМ-2021
Хоккей Чемпионат мира
7 июня 11:28
16
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
История
Ломаченко стоит переживать? Впечатляющий нокаут Накатани – забил соперника в первом раунде и завершил его карьеру
Бокс Профессиональный бокс
5 июня 14:39
13
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Промоутер Усика о распределении гонораров на бой с Джошуа: «80 на 20, но уже не в нашу пользу»
Бокс Профессиональный бокс
3 июня 12:44
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Превью
Мейвезер vs Логан Пол. Бой с гонорарами, которые Ломаченко, Кроуфорду и Усику не увидеть никогда
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 10:12
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Джошуа, Усик или, может, Кличко? Форман назвал лучшего супертяжеловеса современности
Бокс Профессиональный бокс
6 июня 09:54
3
Все новости

Анонсы

Чемпионат мира по дзюдо. День 5. Видео трансляция
WEB
TV
Чемпионат мира по дзюдо. День 5. Видео трансляция
11:00
Видео трансляция взвешивания Bellator 260: Лима – Амосов
TV
Видео трансляция взвешивания Bellator 260: Лима – Амосов
20:00
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
WEB
TV
PFL 4: Дебют Кларессы Шилдс в MMA и другие топ-бои. Видео трансляция
11 июня 01:00
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
WEB
Новак Джокович – Рафаэль Надаль. Видео трансляция
11 июня 15:50
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
WEB
Олимпийская квалификация в Париже. Видео трансляция
11 июня 19:00
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
WEB
Евро-2020. Турция – Италия. Онлайн трансляция
11 июня 22:00
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Турция — Италия. Видео трансляция
11 июня 22:00
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
WEB
Bellator 260. Лима – Амосов. Онлайн трансляция
12 июня 04:00
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
WEB
TV
Кубок Азовского моря. Видео трансляция
12 июня 12:15
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Уэльс — Швейцария. Видео трансляция
12 июня 16:00
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Уэльс - Швейцария. Онлайн трансляция
12 июня 16:00
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
WEB
TV
Первая лига. «Металлист 1925» – «ВПК-Агро». Видео трансляция
12 июня 17:30
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Видео трансляция
12 июня 19:00
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Дания - Финляндия. Онлайн трансляция
12 июня 19:00
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
WEB
Евро-2020. Бельгия — Россия. Видео трансляция
12 июня 22:00
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Бельгия - Россия. Онлайн трансляция
12 июня 22:00
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
TV
Адесанья – Веттори, Фигейреду – Морено, Эдвардс – Диас. Онлайн трансляция
13 июня 06:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Видео трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Англия - Хорватия. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Онлайн трансляция
13 июня 16:00
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Австрия - Северная Македония. Видео трансляция
13 июня 19:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция
13 июня 22:00
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Украина - Северная Македония. Онлайн трансляция
17 июня 16:00
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
WEB
Евро 2020. Нидерланды - Австрия. Онлайн трансляция
17 июня 22:00
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение обидчика Ломаченко. Теофимо Лопес – Джордж Камбосос. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
WEB
Бой за два пояса. Наойя Инуэ – Майкл Дасмаринас. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
WEB
Сражение за титул WBC. Джермалл Чарло – Хуан Монтиель. Онлайн трансляция
20 июня 05:00
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
WEB
Возвращение легенды. Василий Ломаченко – Масайоши Накатани. Онлайн трансляция
27 июня 05:00
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
WEB
На кону титул WBA. Джервонта Дэвис – Марио Барриос. Онлайн трансляция
27 июня 05:00