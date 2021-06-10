Украина проигрывала Нидерландам 0:3. Езерский вспомнил тот матч – он совершенно не показателен

Франк де Бур, кстати, уже уступал украинской команде

Эксклюзив

Владимир Езерский / Фото - Динамо Киев от Шурика

Сборная Нидерландов – первый соперник сборной Украины на чемпионате Европы-2020. Ранее мы уже дважды встречались с голландцами – уступали 0:3 в 2008 и сыграли вничью 1:1 в 2010.

Первый матч стал знаменательным для Владимира Езерского, ведь оказался его последним в составе национальной команды.

Перед началом Евр-2020 бывший защитник сборной вспомнил ту встречу в Роттердаме и объяснил почему она завершилась разгромом.

Можете вспомнить тот матч против Нидерландов в 2008 году?

У нас тогда у многих была длинная пауза после завершения чемпионата. И мы начали подготовку к двум товарищеским встречам – к Нидерландам и Швеции. Тогда как раз сборную возглавил Алексей Михайличенко.

По большому счету, это был больше селекционный сбор. Произошла смена тренера и Алексей Михайличенко делал селекцию: много новых игроков пригласил, новое поколение вливалось, получало опыт. В этих двух матчах он также хотел увидеть, кто из возрастных игроков, которые играли в отборе на чемпионат мира-2006, в отборе на Евро-2008, еще может играть за сборную.

Обзор матча Нидерланды – Украина:

Вы тогда знали, что это будет ваш последний матч за сборную?

Конечно, я не знал. Мне кажется, любой игрок всегда рассчитывает и думает, что он соответствует уровню команды, уровню сборной. Поэтому я со своей стороны делал все возможное.

Когда я был игроком «Шахтера», то первые полтора года у меня была стабильная игровая практика. Потом ее стало меньше, плюс конкуренция в сборной – и главный тренер начал выбирать других.

Но хорошо, что последнюю игру в составе сборной Украины я сыграл против такой сильной команды как сборная Нидерландов.

Насколько 0:3 реально соответствовали тому, что происходило на поле?

Мы играли против хорошей, сбалансированной, элитной команды. Конечно, у них были одни задачи, ведь они готовились к чемпионату Европы, а у нас другие – это для главного тренера был селекционный сбор.

Да, у них был грозная, серьезная команда. Но я не думаю, что этот счет 0:3 соответствует разнице в уровне.

У них в составе играли Дирк Кейт, Рафаэль ван дер Ваарт, Клас-Ян Хюнтелар, Джованни ван Бронкхорст. Какие-то эмоции эти фамилии вызывали перед матчем, страх может?

Может у молодых игроков эти фамилии и вызывали страх, но точно не у меня. Я ведь играл и против не менее звездных игроков. Не только в еврокубках, но и в сборной Украины.

Конечно, это были хорошие, квалифицированные, достойные игроки, они представляли серьезные клубы. Но я уже был не в том возрасте, чтобы бояться таких фамилий.

Если бы мне был 20-21 год, то, наверное, я бы с восторгом на них смотрел. А так – абсолютно нормально. Было просто интересно на их фоне себя проверить.

Я уверен, что если бы мы непосредственно готовились к этим играм, готовились к чемпионату Европы, то мы бы более достойно сыграли с ними, такого счета точно бы не было. А перед той игрой, я точно помню, у меня игровой практики три недели не было – была пауза после окончания чемпионата.

Там был Хунтелар, нападающий высокорослый. И еще там был Афеллай, молодая звезда, он только начинал. Я так понял, что он отвоевывал место под солнцем, больше всех старался себя проявить в команде.

Можете как-то сравнить ту сборную Нидерландов и эту?

Сложно сравнивать, потому что много времен уже прошло. Но, дело в том, что в составе сборной Нидерландов всегда были квалифицированные игроки: и тогда, и сейчас.

Но не нужно бояться фамилий, нужно просто выходить и играть в свой футбол. Я уверен, что нашей сборной по силам это. Она показывала, что с хорошими соперниками может играть, может добывать результат.

У современной сборной Украины больше шансов на успех, чем у той команды в 2008 году, которая даже не готовилась непосредственно под тот матч?

Конечно, у нас тогда не было турнирной мотивации. А теперь обе команды целенаправленно готовятся – это будет совсем другая игра. Есть достаточно времени на подготовку к стартовой игре. Это будет совершенно другой футбол. Нужно учитывать силу соперника, но, в то же время, не забывать о своей игре.

Единственное из-за травм группа опытных игроков не смогла поехать на Евро. Поэтому в заявку попала группа молодых футболистов. Важно, чтобы они влились в модель игры, важно то, как они справятся с вызовом и волнением. Мне кажется, это будет ключевым. Нужно верить в свои силы и быть уверенным в них.

Конечно, атмосфера была хорошая. И тогда, и когда мы играли с «Аяксом». Там болельщики умеют поддерживать свою команду.

Помню, как мы с «Днепром» играли с «Аяксом». Там скамейка запасных практически с болельщиками. Мы с Сергеем Нагорняком на верхнем ряду сидели. И когда Евгений Коноплянка забил мяч, то мы подорвались и начали радоваться стоя. А сзади нам кричат: «Садитесь!». Мы развернулись – а там бабушки, которым уже по 65-70 лет. Им, конечно, наша радость не понравилась.

Я хочу, чтобы запасные во время матча с Нидерландами почаще так вставали, а болельщики их садили на место.

Но, конечно, с болельщиками у Нидерландов будет перевес. Это будет плюс для них и минус для нас. Правда, скажу от себя, меня, наоборот, выездная атмосфера всегда заводила. Когда против тебя болеют, то я еще больше отдавался, еще больше концентрировался. Это только заводило и добавляло мотивации.

Тогда Андрей Шевченко был основным нападающим. В тот момент вы могли себе представить, что он сейчас будет главным тренером сборной?

Все-таки, он лидер. У него была великая карьера игрока. Он набрался много опыта. Еще тогда, я помню, когда мы плечом к плечу играли за сборную, он выступал за ведущие команды: «Милан», «Челси», и него был определенный опыт, знал то, к чему мы в чемпионате Украины только шли.

Так что были рабочие подсказы, и в тактическом плане всегда мог помочь. И в целом по игре, и мог подсказать как играть против того или иного соперника.

Действительно, у него такие навыки еще тогда проявлялись. Думаю, он на своем месте. С таким опытом, после работы с такими тренерами он и должен быть футбольным тренером. Сейчас у него это получается.

Хочу ему только пожелать, чтобы и во главе сборной Украины, и, если он со временем возглавит какую-то ведущую команду, чтобы у него все складывалось. Чтобы в качестве тренера он оставил такой же след, как и в качестве игрока.

Я многому учился у него. Думаю, не только я, но и все игроки сборной того времени.

Он был квалифицированным игроком, а теперь уже квалифицированный тренер. Если ему доверили сборную Нидерландов, значит он заслужил.

Когда я был ассистентом Мирона Маркевича в «Днепре», то мы встречались с «Аяксом» Де Бура в 1/8 финала Лиги Европы. Так что у нас есть положительный опыт – украинская команда может обыгрывать нидерландскую команду Де Бура.

Евро 2020. Нидерланды - Украина. Видео трансляция

Евро 2020. Нидерланды - Украина. Онлайн трансляция

Беседовал Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, XSPORT.ua