Сравнил Шевченко, Ибрагимовича и Бензема, рассказал историю о Блохине. Тарас Михалик вспомнил Евро-2012

И еще разнес Франка Де Бура

Эксклюзив

Франк Рибери и Тарас Михалик на Евро-2012 / Фото - by Julian Finney/Getty Images

Чемпионат Европы стартует уже через три дня. Через пять свой первый матч на Евро-2020 проведет сборная Украины.

Впервые на континентальном первенстве мы выступили в 2012 году. Домашний турнир. Группа со Швецией, Францией и Англией. Дубль Шевченко. Гроза с Францией. Незасчитанный гол Девича. Воспоминаний достаточно.

Тарас Михалик сейчас работает с командой «Волыни» U-19. В 2012 году он был игроком «Динамо» и основным защитником сборной Украины.

В интервью XSPORT.ua он вспомнил о том Евро, сравнил Шевченко с другими топовыми нападающими, рассказал историю об Олеге Блохине и рассказал, как нужно реагировать на слова Франка Де Бура.

Тарас Михалик и Маркус Русенберг / Фото - by Martin Rose/Getty Images

Этот турнир был дома. Попасть в заявку – это уже за счастье. В Киеве, помню, полный стадион был. Вышел – ощущения были такими, что не передать словами.

Первый матч – против Швеции. Выйти в основе на такой матч – можете вспомнить как это было?

Честно, как вспоминаешь… Мы приехали, а даже возле стадиона так много зрителей, болельщиков. Атмосфера такая, что не передать. Легкий мандраж был, когда выходили на поле. Вроде до этого уже и играли на «Олимпийском», и полный стадион был. Но домашнее Евро, весь этот антураж – все это сделало свое дело. Так что до свистка был такой легкий предигровой мандраж.

Есть какие-то матчи, которые по атмосфере можно сравнить с той игрой против шведов?

Не знаю. Это ведь наш домашний чемпионат Европы. Когда играли с «Шахтером», то «Олимпийский» тоже был почти полный. Или когда играли Лигу чемпионов с «Реалом». Но все-таки чемпионат Европы стоит особняком.

Это матч сборной, ты играешь за Украину. Все вокруг объединяются: тогда не было болельщиков «Шахтера», «Черноморца», «Зари» или «Динамо» – все объединились. Действительно, тогда переживала вся страна.

Когда Ибрагимович нам забивал, то вы были ближе остальных к нему. Как это – не успеть заблокировать удар на первый пропущенный мяч сборной на Евро?

Я не вспомню эту ситуацию полностью, хотя мы разбирали ее после игры. Но там был какой-то отскок, рикошет. Ну а Ибрагимович – это такая фигура, которая может решить момент. Но самое основное, что, пропустив, мы не сдались. И Шева тогда или Андрей Николаевич сейчас – все-таки не зря человек получил «Золотой мяч». Отыгрались – он забил два мяча. Это была важная победа.

Обидно, что мы могли выйти из группы. Но немного не повезло. Где-то мы хуже сыграли с французами, с англичанами были свои судейские моменты. Я считаю, что мы из группы должны были выходить.

Обзор матча Украина – Швеция:

Вы могли подумать, что сейчас будете уже тренировать, а Ибрагимович все еще будет продолжать играть?

Если у человека есть здоровье, силы и мотивация, а у него это есть, то он может еще дать форму молодым. И многим. Я только «за» если молодежь будет возле него учиться.

Рядом с таким человеком поиграть, когда ты учишься у таких футболистов, как я в свое время у Шевченко, Реброва, Белькевича. Молодые игроки должны у кого-то учиться. Так было и у меня.

Матч с Францией, та ужасная гроза. Насколько она повлияла на игру?

Даже не знаю, что тогда повлияло. Да, были свои моменты: эта гроза передернула нас. Но Франция – действительно сильная команда.

При этом, повторюсь, из группы мы должны были выходить. Но сложилось так, как сложилось. Хотя Франция, Англия – это команды, грубо говоря, сильнее Украины. У них выбор футболистов больше, АПЛ вообще одна из лучших лиг мира. Но у нас были все шансы выйти.

Вы со Швецией и Францией играли в основе. Можете сравнить против кого играть было сложнее: против Ибрагимовича или Бензема?

Я играл и с тем, и с тем. И не только в сборной, но и на клубном уровне. Что один, что второй нападающие топ-уровня. Они действительно не просто футболисты, а мировые звезды. Конечно, с ними было непросто, но чем сложнее соперник, тем интереснее играть.

У нас тогда в группе у каждой команды был элитный нападающий: Ибрагимович, Бензема, Руни, Шевченко. Можете расставить их от лучшего к худшему?

Так, чтобы расставить… Наверное, для меня, я ведь еще когда маленький был, то болел за «Динамо», Шевченко стоит особняком. Ибрагимович для меня топ-форвард, Бензема… Здесь нельзя так расставить.

Наверное, я бы поставил Шеву, а остальные трое – в одном ряду стоят. В принципе, все они, если брать 10-балльную шкалу, заслуживают 10 баллов. Просто Шева – он свой. Футболист, за которого ты болел в детстве и с которым попал в одну команду. Поэтому для меня он стоит выше, чем другие. Да и есть брать по игровым качествам, то это было топ-форвард.

Я никогда даже не думал, что такое может быть. Ходил смотрел на них, на их матчи. Я, когда приехал в команду, то не понимал, куда попал. Ходил с открытым ртом. Но влился в коллектив, где-то мне подсказывали. Как говорят, чем звезднее игроки, тем они проще. Не всегда, но, в основном, так.

Можете вспомнить, какая атмосфера была в команде перед матчем с Англией? Он ведь мог вывести нас в плей-офф.

Ну да, эта ситуация нагнеталась, накалялась. В этом матче и премиальные были большие. И так настраивались. Все понимали что это за матч. Когда ты играешь за сборную, то премиальные отходят на второй план. Ты ведь понимаешь, что за тебя болеет вся страна. Как у меня, от Любешова, где я родился – там весь городок смотрит, до Луцка и Киева. В любом регионе, от Запада до Востока – все переживали за сборную. Здесь вопрос премиальных отходил на десятый план.

Было обидно остаться на скамейке запасных в этом ультра-решающем матче?

Всегда хочется играть. Но если тренер так видит ситуацию. Они ведь разбирают схемы, характеристики игроков. В этой ситуации они видели в составе Ярика Ракицкого – у него ведь хороший первый пас, а нам нужно было побеждать, не было задачи удержать ничью.

Поэтому все нужно было с пониманием принять и работать на команду. Не ставить себя выше ее.

Помните тот самый гол?

Да, если честно, тяжело вспоминать. Мы ждали повтор на табло, но нам сказали, что UEFA запрещает, нельзя, чтобы зрители видели. Такой момент. Имеем то, что имеем. Засчитай наш гол и, думаю, все было бы по-другому. Но уже ничего не вернешь.

Тот самый гол Марко Девича / Фото - by Laurence Griffiths/Getty Images

Да, правильно сказано. Вроде мы и вылетели из группы, но, людей я встречал по дороге и домой, и назад в Киев, никто, как говорится, не плюнул в спину и не бросил камень в наш огород.

Вроде мы сделали шаг, да сильные сборные у нас были. Но по тому, что у нас было, нужно было выходить из группы. Но так сложилось.

Каково было работать с Олегом Блохиным?

Мне было с ним комфортно. Да, у него есть какие-то свои моменты. Но мне было с ним нормально, приятно работать. Да, в Киеве были моменты, когда мы расставались, когда я не играл. Мне кажется, что для сборной он больше подходил, чем для клуба. Но это субъективное мнение.

Можете вспомнить какую-то историю с ним в сборной?

Да, вспомнилось. Наверное, тогда мы с французами как раз играли. Зазвонил телефон у кого-то в кармане в раздевалке. Музыка играет. Все друг на друга смотрят – это у Ярмоленко зазвонил телефон. Он начинает его судорожно искать, чтобы выключить. И Блохин ему говорит: «Андрюша, ну возьми трубку. Люди, что, вообще чемпионат Европы не смотрят? Не знают, что ты участвуешь? Возьми, скажи, что ты на Евро играешь».

Анрюха, понятно, выключил. Такой момент был. Разрядил обстановку. Мог бы, наоборот, накалить, но в этой ситуации разрядил.

Шевченко прошел столько этапов. Он работал с Лобановским, с Анчелотти, в «Милане», в «Челси». Он человек с футбольной головой, подобрал себе хороший штаб. Мне нравится то, как играет сейчас сборная, как он ведет молодежь. У него может все получиться. Как тренер он и сейчас показывает, что он качественный специалист, но если он будет еще учиться, то будет только добавлять и становиться лучше.

Можете дать прогноз на Евро для нашей команды?

Прогноз – неблагодарное дело. Просто хочется, чтобы наши парни хорошо выступили. С того, что я вижу, у них есть для этого шансы. Они показывали себя в играх с теми же испанцами. Мне кажется, что им легче играть с сильной сборной. Когда где-то слабее сыграли с тем же Бахрейном – и началось. Но это все подготовка. Главное будет на Евро. Нужно, чтобы там было все нормально.

Ну а прогнозы… Я не Де Бур, чтобы говорить, что там победим 3:1, а там – 2:1.

Как вы отреагировали на эти его прогнозы?

Та никак, если честно. Но считаю, что парни должны выйти и сыграть так, чтобы Де Бур опустил голову и сказал: «Извините, был неправ». У меня, когда такие ситуации были, то они меня только подстегивали. Когда я был футболистом и соперники высказывались о нашей команде, то меня это задевало. Это был дополнительный раздражитель. Выходил и говорил: «Не дай Бог кто-то уберет ногу, тогда я оторву ее вам в раздевалке». Для меня это был дополнительный импульс.